В России стартовали продажи отечественного смартфона

Вадим Карасев

В России запустили продажи отечественного смартфона AYYA T1 производства IT-корпорации "Ростех". Его можно приобрести по цене 18,9 тысячи рублей в магазинах сети "М.Видео — Эльдорадо", заявили в пресс-службе ретейлера.

Устройство разработано с целью защитить пользователей от сбора данных — в нем есть функция блокировки камеры и микрофона. Из-за возможности "конфиденциального общения" этот продукт получил название "трастфон". По словам создателей гаджета, его могут использовать как рядовые пользователи для личных целей, так и компании для внутреннего взаимодействия. Смартфон рассчитан на российский процессор и операционную систему, однако пока что в телефонах стоят иностранные компоненты — процессор Helio P70 тайваньской компании MediaTek и ОС Android 11.

AYYA T1 поступил на розничный рынок для изучения спроса и тестирования на возможные проблемы, прежде чем он будет отправлен компаниям и госзаказчикам. Из минусов — разработка не имеет защиты от воды и пыли, а в ее операционной системе не поддерживается криптография.

Также, по мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, новинка слишком дорогая для своего функционала и комплектации. Ее китайские аналоги на рынке стоят не больше 8–9 тысяч рублей, и эксперт прогнозирует низкие продажи, "в лучшем случае десятки штук до конца года".

Ранее Ruposters писал, что в России запретили продажу смартфонов Samsung.