Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России стартовали продажи отечественного смартфона

В России стартовали продажи отечественного смартфона

В России запустили продажи отечественного смартфона AYYA T1 производства IT-корпорации "Ростех". Его можно приобрести по цене 18,9 тысячи рублей в магазинах сети "М.Видео — Эльдорадо", заявили в пресс-службе ретейлера.

Устройство разработано с целью защитить пользователей от сбора данных — в нем есть функция блокировки камеры и микрофона. Из-за возможности "конфиденциального общения" этот продукт получил название "трастфон". По словам создателей гаджета, его могут использовать как рядовые пользователи для личных целей, так и компании для внутреннего взаимодействия. Смартфон рассчитан на российский процессор и операционную систему, однако пока что в телефонах стоят иностранные компоненты — процессор Helio P70 тайваньской компании MediaTek и ОС Android 11.

AYYA T1 поступил на розничный рынок для изучения спроса и тестирования на возможные проблемы, прежде чем он будет отправлен компаниям и госзаказчикам. Из минусов — разработка не имеет защиты от воды и пыли, а в ее операционной системе не поддерживается криптография.

Также, по мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, новинка слишком дорогая для своего функционала и комплектации. Ее китайские аналоги на рынке стоят не больше 8–9 тысяч рублей, и эксперт прогнозирует низкие продажи, "в лучшем случае десятки штук до конца года".

Ранее Ruposters писал, что в России запретили продажу смартфонов Samsung.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Астраханские законодатели предлагают внести изменения в Закон «О противодействии коррупции»
Астраханские законодатели предлагают внести изменения в Закон «О
Битва платьев: Розамунд Пайк против Анджелы Бейби
Битва платьев: Розамунд Пайк против Анджелы Бейби
Полезные свойства базилика и сферы его применения
Полезные свойства базилика и сферы его применения
В России стартовали продажи отечественного смартфона
В России стартовали продажи отечественного смартфона
"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста потребления газа в мире
"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста
Гадание по картинке на ноябрь 2021 года
Гадание по картинке на ноябрь 2021 года
В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса Эванса
В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы, назначенные судом ЕС
"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы,
Народные приметы на ноябрь 2021 года
Народные приметы на ноябрь 2021 года
Платье в горох и скромная улыбка: Сальма Хайек снова вывела в свет повзрослевшую дочь Валентину
Платье в горох и скромная улыбка: Сальма Хайек снова вывела в свет
Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских конгрессменов за пост в поддержку женщин
Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских конгрессменов

Топ на сегодня

Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Таро-прогноз на ноябрь 2021 года
Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов
Лукашенко попросил генпрокурора РФ расследовать геноцид белорусов
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие на открытии выставки в Москве
Сати Казанова, Полина Аскери, Мария Шумакова, Маша Федорова и другие
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2021 года
Кожа, латекс, цепи: Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие приняли участие в виртуальном показе Mugler
Кожа, латекс, цепи: Лурдес Леон, Белла Хадид, Амбер Валетта и другие

Еще по теме

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Pro
HTC презентовал недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой и процессором MediaTek Helio P35
Meizu представила Meizu X с Helio P20 и усовершенствованной камерой
Microsoft Surface Phone получит «взрослый» процессор