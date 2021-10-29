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В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса Эванса

В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса Эванса

О возможном романе 29-летней Селены Гомес и 40-летнего Криса Эванса заговорили в начале этого месяца. Интернет-сыщики обратили внимание на то, что актер подписался на аккаунт певицы, и нашли снимки, на которых Крис и Селена были якобы в одних и тех же местах, но по отдельности.

Несмотря на то что подтверждения романа до сих пор не последовало, люди в сети не унимаются, продолжая искать доказательства. На этот раз подозрение у них вызвало видео, на котором Эванс играет на фортепиано.

@girlgangz773

Is that Selena?! @Selena Gomez ##selenagomez ##chrisevans ##fyp ##datingrumors ##PradaBucketChallenge

what the fuck was that - champagnemami

Пользователь социальной сети TikTok обратил внимание на отражение брюнетки в левом нижнем углу ролика.

Кто эта брюнетка, которая снимает видео?

— поинтересовался он.


Другие тут же подхватили эту волну, начав писать, что это Селена. Однако некоторые обратили внимание на то, что у девушки в отражении длинные волосы, в то время как Гомес недавно сделала короткую стрижку.


Пока, стоит отметить, доказательная база у интернет-сыщиков довольно скудная. Выяснилось, что фотографии, на которых Гомес и Эванс якобы были в одних и тех же местах, сделаны не только в разное время, но и в разных локациях.

Слухи о своих отношениях Селена и Крис не комментировали.

Надо сказать, что оба они сейчас свободны. Гомес уже давно одинока. Эванс после слухов о романе с Лили Джеймс ни с кем в отношениях замечен не был.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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