В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса Эванса

Вадим Карасев

О возможном романе 29-летней Селены Гомес и 40-летнего Криса Эванса заговорили в начале этого месяца. Интернет-сыщики обратили внимание на то, что актер подписался на аккаунт певицы, и нашли снимки, на которых Крис и Селена были якобы в одних и тех же местах, но по отдельности.

Несмотря на то что подтверждения романа до сих пор не последовало, люди в сети не унимаются, продолжая искать доказательства. На этот раз подозрение у них вызвало видео, на котором Эванс играет на фортепиано.

Пользователь социальной сети TikTok обратил внимание на отражение брюнетки в левом нижнем углу ролика.

Кто эта брюнетка, которая снимает видео?

Другие тут же подхватили эту волну, начав писать, что это Селена. Однако некоторые обратили внимание на то, что у девушки в отражении длинные волосы, в то время как Гомес недавно сделала короткую стрижку.





Пока, стоит отметить, доказательная база у интернет-сыщиков довольно скудная. Выяснилось, что фотографии, на которых Гомес и Эванс якобы были в одних и тех же местах, сделаны не только в разное время, но и в разных локациях.

Слухи о своих отношениях Селена и Крис не комментировали.

Надо сказать, что оба они сейчас свободны. Гомес уже давно одинока. Эванс после слухов о романе с Лили Джеймс ни с кем в отношениях замечен не был.





Мариана Панкина