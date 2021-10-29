В споре «прав человека» и совести гражданина одолевает «жареный петух»

Давно занимал меня теоретический вопрос о соотношении прав человека и совести гражданина. В новейшее время первые нашли и заняли незыблемое положение в Основном законе. А совесть гражданина как категория морально-этическая, хранящаяся в каждой (надеюсь!) российской душе, естественно, туда не вошла. Старинное русское правило — «не щадить живота своего за други своя» носят в сердце воины и рядовые порядочные люди. Она веками живет в народе, стоит только вспомнить гениальное гоголевское прозрение — «нет уз святее товарищества» или железный воинский закон — «Сам погибай, а товарища выручай».

Пандемия лбами столкнула эти важнейшие принципы нашей жизни. Право гражданина прививаться по собственному желанию задвинуло мысль о том, что от этого могут пострадать и даже погибнуть другие люди.

Более того, поднялась волна активных и пассивных протестов против призывов медиков и властей, настоятельно рекомендующих привиться. Побродил тут по интернету. Дело доходит до умопомрачительного безумия, уже не пассивное сопротивление, а яростная агрессия плещется в его болотах. Некий Андрей Макаревич (то ли «машинист с «поворотом», то ли его фейковый клон) вещует о неизбежности нового «дела врачей». Хочу помочь этому «вождю народа» (он даже не понимает, на какую поляну забрёл) в реализации задуманного дела. Для начала надо включить в него всех, медработников, получивших за свою двужильную и смертельно опасную работу государственные награды (в том числе и посмертно). А там и дальше идти. Еще больше изумило требование какой-то истеричной дамочки — устроить по этому поводу вакцинации новый Нюрнбергский процесс, поскольку она есть преступление против человечности.

Однако если оставить в стороне идиотизм поводырей «антиваксеров», стоит всерьез задуматься над тем, почему состоявшаяся и длящаяся уже полтора года коронавирусная напасть, несмотря на медицинское просвещение и агитацию авторитетов из всех сфер жизни ( от науки до шоу-бизнеса), и результативные действия властей (финансирование разработок, развертывание клиник, молниеносную закупку оборудования по всему миру и т.п.) сопровождается столь массовым помутнением общественного сознания. Ведь мы (Россия) за полторы сотни лет одолели с помощью массовых вакцинаций многие волны эпидемий. Были побеждены чума и сибирская язва, тиф и дифтерит, корь многие разновидности гриппа… Почему же на этот раз не сработала эта «социальная вакцинация» образованного общества? Важное, на мой взгляд, объяснение можно найти в столкновении миров — реального и виртуального. Советская мать, спешившая привить ребенка от дифтерита или кори, знала от врачей, родных и знакомых, что если этого не сделать, она с большой вероятностью лишится ребенка. Живой опыт передавался из уст в уста, определял жизнь. С появлением интернета приобретение опыта переместилось в виртуальный мир, благо, он всегда под рукой и немедленно выдает советы на все случаи жизни. А там уже давно ходят большие и ядовитые волны невежества, лжи, сумасбродного веселья, построенного на страшилках и основанных на ненависти ко всему роду человеческому манипуляциях. Помня о дьявольской способности этого надпланетного облака умножать любое сообщение в немыслимое число раз (ох, эти восторги о «миллионах просмотров»!) не стоит удивляться случившемуся. Интернет впервые подавил общество в реальной и весьма опасной ситуации.





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Но, похоже, сейчас включились в работу старые проверенные жизнью общественные механизмы.

Здесь стоит сказать несколько слов об исследованиях современного антрополога, члена Британской академии Робина Данбара. Так называемое «число Данбара», определенное им на основе изучения поведения приматов, колеблется от 150 до 230. Это количество более или менее хорошо знакомых вам людей (в мегаполисах оно больше). Именно они во многом определяют течение вашей жизни, им вы доверяете, больше, чем незнакомым (как раз это ныне и потеснило «антиваксерную» интернет-пургу).

Развитие пандемии наконец-то привело к росту влияния этих многочисленных сообществ. Их действительно много. Приведу самый примитивный расчет. Если у каждого из10 миллионов москвичей есть по 300 знакомых, то общее количество таких реальных, а не виртуальных сообществ составляет (перемножьте приведенные цифры) около 3 миллиардов единиц. А количество возникающих в них связей вообще не поддается исчислению. Поэтому сегодня ежедневная тысяча смертей в московском регионе рассыпается в огромном числе таких «кругов» уже не интернет-фейками, а реальной информацией.

Этот сдвиг общественного сознания сыграл в сегодняшней драме роль «жареного петуха». Он клюнул, и дело сдвинулось.

Поэтому, когда в этом году новая волна вируса, на ходу меняя одни рога на другие, пошла в смертоносное наступление, указанные связи заработали. Очертите мысленно круг своих знакомых и вспомните, сколько раз вы слышали от них о кончине их родных, близких или людей из круга их знакомых, которыми сами были не знакомы. У меня таких уже много.

Пришедшее отрезвление позволяет преодолеть морок. Не знаю, кого как, а меня порадовали длинные многочасовые очереди на пунктах прививки в городах-миллионниках. Я испытал чувство, удовлетворения, узнав, что в Петербурге кончилась вакцина «Спутник-лайт», но из федерального центра уже подвезли новую партию. Так победим.

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