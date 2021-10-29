В вузах внедрят модуль по формированию цифровых компетенций

11:03 Автор: Александра Гуляева

В российских вузах в программы обучения внедрят модуль, который посвящён формированию компетенций в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает ведомство.

Министр науки и высшего образования рассказал, что сейчас сфера искусственного интеллекта сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров. В связи с этим был разработан специальный модуль для студентов.

«Мы завершили разработку специального модуля, который будет посвящен формированию необходимых компетенций в области ИИ. Он будет широко внедрен в программы наших вузов», — сообщил Валерий Фальков.

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Он также добавил, что компетенции в сфере искусственного интеллекта будут формироваться по всему перечню специальностей и направлений, министерство ставит задачу сформировать цифровые компетенции и цифровую культуру у каждого выпускника вуза.

Ранее сообщалось о том, что в вузах России появятся образовательные программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект». Правила предоставления грантов на их разработку утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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