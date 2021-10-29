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Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с аукциона

Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с аукциона

Римская вилла Аврора, где находится единственная настенная картина, когда-либо написанная знаменитым художником Караваджо, будет продана на аукционе в январе. Начальная цена составляет 546 миллионов долларов.

Вилла Аврора — это всё, что осталось от грандиозного поместья, построенного кардиналом Людовико Людовизи (1595–1632), прославившимся как покровитель искусств и коллекционер древностей. В собрание кардинала вошли и великолепные античные статуи, найденные во время строительства его виллы, включая «Умирающего галла», «Трон Людовизи» и «Спящего Гермафродита». Вилла и многочисленные хозяйственные постройки располагались в обширном ландшафтном саду. Поместье оставалось в собственности семейства Людовизи до 1885 года, когда всё, кроме Виллы Аврора, было продано застройщикам, которые снесли строения и распродали землю в виде отдельных участков под застройку.

Сама же вилла старше, чем поместье Людовико Людовизи. Изначально она была выстроена как охотничий домик кардинала Франческо дель Монте (1549–1627), еще одного видного мецената той эпохи. Особенно известен дель Монте как покровитель Караваджо. Кардинал был еще и адептом алхимии, поэтому он поручил Караваджо расписать потолок аллегорическими изображениями на алхимическую тематику. Так, в 1597 году возникла картина «Юпитер, Нептун и Плутон». Античные боги здесь символизируют элементы алхимической триады Парацельса и одновременно три стихии: Юпитер — серу и воздух, Нептун — ртуть и воду, Плутон — соль и землю. Каждого из богов сопровождает его символическое животное: Юпитера — орел, Нептуна — гиппокамп, Плутона — трехголовый пес Цербер. Картину часто называют фреской, но это неверно, так как Караваджо написал ее маслом, а не темперой.

Помимо картины Караваджо, на стенах виллы есть еще один шедевр барокко. По заказу Людовизи художник Гверчино изобразил богиню Аврору на колеснице, благодаря чему вилла получила свое название. «Есть и другие залы, красиво оформленные, но самые важные работы выполнены Караваджо и Гверчино, — говорит профессор Алессандро Цуккери из римского Университета Ла Сапиэнца. — Это место уникально».

Вилла выставлена на продажу в результате продолжительного спора о наследстве после смерти в 2018 году ее владельца, князя Николо Бонкомпаньи-Людовизи. Поскольку она находится под защитой министерства культуры, после проведения аукциона у государства будет возможность купить виллу по той же цене.

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По материалам: polit.ru

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