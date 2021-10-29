Вологодские школьники принимают участие в проекте «Билет в будущее»

В Вологодской области продолжается реализация проекта «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

В течение двух месяцев онлайн-диагностику на платформе проекта bvbinfo.ru пройдут порядка 2550 учеников 6–11-х классов, из которых 1275 станут участниками профессиональных проб.

Мероприятия проекта проходят в онлайн- и офлайн-форматах на площадках трех вузов: Вологодского государственного университета, Вологодской молочно-хозяйственной академии и Череповецкого государственного университета. Здесь школьники получат первые навыки и компетенции в профессии, оценят, насколько интересны им ежедневные задачи, которые решают специалисты в этой области, что поможет в будущем сделать правильный выбор.

В Вологодском государственном университете ребята могут попробовать себя в профессиях журналиста, экономиста, пожарного, химика-аналитика, инженера. С профессиями бухгалтера, инженера-механика, инженера по лесопользованию и лесовосстановлению, агронома, генетика-селекционера, ветеринарного врача и зоотехника ребята познакомятся в Вологодской молочно-хозяйственной академии. Череповецкий государственный университет предлагает участникам проекта такие профессии и направления, как инженер-радиотехник, инженер-конструктор, прикладная математика и информатика, компьютерное зрение, системное администрирование, инженер транспортных средств, коммуникации и PR, экономика и управление.