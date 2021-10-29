Заболеваемость COVID-19 в Италии выросла до пороговых значений

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:22 Автор: Александр Тараканов

В Италии коэффициент распространения COVID-19 «вплотную приблизился к эпидемиологическому порогу», увеличившись за неделю с 0,86 до 0,96. Количество заболеваний коронавирусом нового типа на 100 тысяч жителей в среднем по стране выросло с 34 до 46. Это следует из сообщения Высшего института здоровья (Iss) и Минздрава, пишет Adnkronos.

В нём отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей, число областей и автономных провинций, в которых отмечен «низкий» уровень опасности COVID-19, сократилось с 18 до 3. При этом показатели заполняемости отделений интенсивной терапии больниц почти не изменились и составляют 3,7 процента. В других отделениях, отведённых под больных с COVID-19, они увеличились на 0,3 процента — до 4,5 процента.

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По данным некоммерческой медицинской организация Fondazione Gimbe, пишет в свою очередь AGI, в Италии за неделю количество новых случаев инфицирования выросло на 43,2 процента, что «указывает на возросшую циркуляцию вируса».

Руководитель организации, Нино Картабеллотта, связывает этот факт с наступлением холодного времени года и постепенным снижением эффективности уже сделанных антиковидных прививок. Ситуация, по его словам, «требует ускоренного применения третьей дозы вакцины» для всех категорий населения. Необходимо также убедить 2,7 млн человек старше 50, которые еще не привиты, пройти курс вакцинации.





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В публикации говорится, что эффект от введения обязательных COVID-паспортов (Green Pass) для всех работающих в стране «уже закончился», о чём свидетельствует снижение по сравнению с предыдущей неделей на 52 процента числа людей, начавших курс вакцинации. В «холодильниках» остались неиспользованными 11 миллионов доз вакцины.

Согласно Fondazione Gimbe, в Италии непривитыми от коронавируса остаются около 7,6 миллиона человек.

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