Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Для женщин внутренняя энергия играет намного более важную роль, чем для мужчин. Именно поэтому астрологи дали важные советы представительницам всех Знаков Зодиака на эту неделю.

Начало ноября будет очень динамичным, поэтому легче всего придется самым сильным женщинам, но это не значит, что чувствительным и хрупким натурам нельзя надеяться на успех. Наоборот, им нужно как можно меньше унывать и не бояться идти на хитрость ради достижения целей в любви, делах, работе.

Женщина-Овен

Прекрасные Овны на этой неделе могут забыть о том, что для них значит слово «счастье». Чтобы напомнить себе о том, к чему стоит стремиться, а также привлечь ощущение свободы и позитива, астрологи советуют Овнам почитать любимые книги, посмотреть кино, привлекающее счастье. Также полезно пообщаться с лучшими подругами, мамой. Мужчины не смогут дать важный совет или поддержать женщин этого Знака словом. На них лучше не рассчитывать.

Женщина-Телец

Телец — один из самых самовлюбленных Знаков. Эти женщины на этой неделе могут стать очень требовательными к окружающим и эгоистичными. Несомненно, это повлечет за собой некоторые трудности. Придется немного поработать над собой, чтобы обойти стороной неурядицы. 5, 6 и 7 ноября позитивная Венера в Козероге принесет женщинам-Тельцам вдохновение и проблески гениальности. Можно будет заняться творчеством или разработкой новых идей в работе и бизнесе.

Женщина-Близнецы

Одинокие женщины-Близнецы могут встретить на своем пути мужчину мечты, который поразит их своим умом, красотой и обаянием, но не стоит торопиться. Неделя хоть и благоприятная, но от неверного шага не застрахован никто. Именно поэтому лучше сначала проверить гороскоп знакомств, чтобы узнать, как могут сложиться отношения, начатые в этот период. В любой ситуации найдется возможность проложить путь путь к светлому будущему, а потому астрологи советуют женщинам-Близнецам беречь свои нервы.

Женщина-Рак

Планеты и звезды помогут прекрасным Ракам обозначить главные цели в жизни, включить интуицию, найти нужные решения. Ночные светила этим женщинам принесут большую пользу, дав шанс разобраться с текущими проблемами. Согласно гороскопу женщины-Раки будут способны взять под контроль развитие ситуации, победить меланхолию и сомнения в себе. Также астрологи отмечают в начале ноября повышенный уровень эмпатии у представительниц данного зодиакального созвездия.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола стоит пользоваться простыми и действенными обрядами от ссор и измен в семье. Дело в том, что мужчины многих Знаков могут стать чуть более ветреными, что отрицательно скажется на отношениях со Львицами, которые не переносят лжи и предательств. Если в последнее время эмоции выбивали из колеи, то на этой неделе есть шанс положить конец череде проблем. Вселенная запускает программу новой жизни. В начале ноября можно начинать что-то новое, используя все доступные методы.

Женщина-Дева

Девам прекрасного пола нужно избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости. Звезды помогут с большей точностью чувствовать настроение людей, так что Девы быстрее обычного поймут, кто им друг, а кто враг. Сейчас категорически нельзя останавливаться на пути к своей женской мечте. Недаром говорят, что дорога стелется под ногами идущего. Нужно идти вперед, чтобы все было хорошо. Важно лишь повысить энергетику и укрепить биополе. В этом Девам помогут пять эффективных способов.

Женщина-Весы

Особую пользу Весам принесут разговоры с близкими, с подругами. Нужно делиться эмоциями с окружающими. Это позволит избавиться от страхов, негативных эмоций. Если по работе или по личным причинам нужно будет завоевать расположение другого человека, прекрасным Весам стоит воспользоваться тремя сильными методиками произведения правильного впечатления. На этой неделе женщинам-Весам астрологи советуют избавиться от всего старого, лишнего.

Женщина-Скорпион

Освобождая свой внутренний мир от энергетического мусора в виде негативных программ, обид и сожалений, Скорпионы прекрасного пола обретут шанс наполнить свою жизнь чем-то прекрасным. Самый лучший способ вернуть внутреннюю гармонию — избавиться от пагубных чувств и привычек. Скорпионы — один из самых ревнивых Знаков Зодиака, так что в первую очередь им стоит пересмотреть свое отношение ко второй половинке. Нужно давать любимому мужчине больше свободы.

Женщина-Стрелец

На этой неделе Стрельцы прекрасного пола могут потерять контроль над своей жизнью. Четыре действенные установки помогут обрести его вновь. Астрологи напомнит прекрасным Стрельцам о том, что их счастье зависит лишь от них самих. Представительницы этого Знака вступают в тот удачный период, который дарит самые смелые, долгие и счастливые перемены. Для них неделя станет временем роста, когда важно сформировать конкретные желания.

Женщина-Козерог

На этой неделе Козероги смогут заложить основу будущих побед в любви и финансовой сфере. Планеты и звезды помогут победить пессимистичные мысли. Не стоит жалеть себя и роптать на несправедливость жизни. Вернуть позитивный настрой и уверенность в себе помогут творческие занятия, романтика, общение с мужчинами, флирт. Также важно уповать на интуицию. Всем, кто чувствует, что шестое чувство ослабло, можно воспользоваться специальной медитацией на ее восстановление.

Женщина-Водолей

Женщинам данного Знака стоит опасаться дурных мыслей, так как они могут привести к самосглазу и другим проблемам. Оптимистичных Водолеев ждет немало приятных сюрпризов, особенно в начале недели. Неожиданные звонки, приятные встречи и знакомства с мужчинами. Жизнь этих женщин должна будет сильно измениться. Умеренности лучше предпочесть динамику. Скука и уныние сейчас точно не помогут Водолеям сделать свою жизнь лучше.

Женщина-Рыбы

Напористость и желание настоять на своем сейчас лучше подавить. Споры и конфликты не принесут Рыбам ничего хорошего. В финансовой сфере можно принимать смелые решения. За каждый недобросовестный поступок придется расплачиваться чем-то большим, поэтому лучше проявлять честность в общении с любым человеком. Всем, кто хочет найти любовь и истинную женскую дружбу, астрологи советуют помнить о распространенных привычках, которые делают людей одинокими и лишают удачи.