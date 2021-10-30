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Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото

Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото

46-летняя Анджелина Джоли вместе с пятью детьми продолжает ездить по миру в рамках рекламной кампании нового супергеройского фильма со своим участием "Вечные". В начале этой недели голливудская звезда побывала в Риме, а на днях появилась на премьере ленты в Лондоне. Перед тем как продолжить промотур, актриса ненадолго задержалась в столице Великобритании, чтобы прогуляться по городу и проникнуться его осенней атмосферой.

Так, вчера днем Анджелина вместе с тремя детьми, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летним Ноксом, отправилась на шопинг в один из торговых центров Лондона. К бутику звездное семейство подъехало на тонированном минивэне, из которого все по очереди в сопровождении охраны прошли в сам магазин.


Анджелина Джоли с детьми

Для семейного шопинга Джоли подобрала уютный расслабленный образ: на ней были кремовый джемпер, темно-синие брюки свободного кроя и черные кожаные ботильоны. В магазине Анджелина помогала дочерям и сыну подобрать новую одежду. Очевидно, что шопинг оказался удачным: Захара, Шайло и Нокс покидали бутик с покупками.



Шайло Джоли-Питт

И пока Анджелина весело проводит время с детьми в рамках рабочей поездки, ее 57-летний бывший муж Брэд Питт пытается добиться справедливости. Накануне актер потерпел очередное поражение в суде по делу об опеке над их с Джоли пятью несовершеннолетними детьми (у пары также есть старший сын Мэддокс, которому этим летом исполнилось 20 лет). Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Питта о пересмотре предыдущего судебного решения. Ее Брэд подал после дисквалификации частного судьи Джона Удеркирка, который весной этого года вынес решение о совместной опеке Джоли и Питта над детьми. Вместе с его отстранением, соответственно, было отменено и решение о совместной опеке.


Анджелина Джоли с дочерьми Захарой, Шайло и Вивьен
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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