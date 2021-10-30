"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях певицы после пластики

Вадим Карасев

Бывший муж 66-летней Ларисы Долиной раскрыл "Комсомольской правде", на какие жертвы шла звезда ради красоты и стройности.

По словам Виктора Митязова, он все еще следит за судьбой своей экс-супруги и рад, что ее вновь обсуждают в этом году.



Рад, что сейчас она смогла резко похудеть не в результате пластических операций, которых за свою жизнь сделала немало, а благодаря силе воли и диете. Это лучше, чем липосакция. Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. Уж я-то видел, как настрадалась от них Лариса.

По словам мужчины, Лариса Долина в свое время сидела на знаменитой кефирной диете, гремевшей на всю Россию.

Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика.

Виктор Митязов отметил, что после операции начинается лишь самое сложное. "Ты лежишь и мучаешься, потому что не можешь ни встать, ни повернуться — все причиняет боль. Принцип операции какой: прокалывают отверстия в животе и начинают орудовать там спицей, оттуда жир течет. Потом появляется неимоверный синяк. Ладно синяк, но это и боль! Лариса после липосакции лежала в клинике в Питере. Я, конечно, ее навещал. Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно", — рассказал мужчина.

Экс-супруг Ларисы Долиной откровенно рассказал о страданиях популярной певицы после пластики.

Страдала очень. Плакала. Встать первое время вообще невозможно. А лежать на спине уже тоже нет терпения и мочи. На живот повернуться нельзя. А лежать-то не один день, не два. Неделю, а то и две она точно пробыла в клинике <...> Когда у тебя постоянная боль, никакого аппетита. Потом корректирующее белье нужно было носить, утягивать себя — это тоже связано с неудобствами. А позже, спустя время, смотришь — с одной стороны больше жира откачали, с другой меньше. Естественно, размер уходит. Но последствия такие, что их никогда не спрогнозируешь, неравномерно все как-то: с одной стороны больше, с другой меньше удаляют жир. К тому же это помогает только на какой-то отрезок времени. Потом все возвращается. Так же и грудь когда ей делали. Она уже после операции была несимметричной.

Виктор Митязов уточнил, что Лариса Долина подтягивала грудь и делала лицо. "С подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки. Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью", — отметил продюсер.

Как писал NEWSTES, ранее Долина пожаловалась на людей, желающих ей смерти.