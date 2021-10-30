"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях певицы после пластики
Бывший муж 66-летней Ларисы Долиной раскрыл "Комсомольской правде", на какие жертвы шла звезда ради красоты и стройности.
По словам Виктора Митязова, он все еще следит за судьбой своей экс-супруги и рад, что ее вновь обсуждают в этом году.
По словам мужчины, Лариса Долина в свое время сидела на знаменитой кефирной диете, гремевшей на всю Россию.
Виктор Митязов отметил, что после операции начинается лишь самое сложное. "Ты лежишь и мучаешься, потому что не можешь ни встать, ни повернуться — все причиняет боль. Принцип операции какой: прокалывают отверстия в животе и начинают орудовать там спицей, оттуда жир течет. Потом появляется неимоверный синяк. Ладно синяк, но это и боль! Лариса после липосакции лежала в клинике в Питере. Я, конечно, ее навещал. Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно", — рассказал мужчина.
Экс-супруг Ларисы Долиной откровенно рассказал о страданиях популярной певицы после пластики.
Виктор Митязов уточнил, что Лариса Долина подтягивала грудь и делала лицо. "С подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки. Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью", — отметил продюсер.
Как писал NEWSTES, ранее Долина пожаловалась на людей, желающих ей смерти.