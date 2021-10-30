ЦБ предупредил о распространении нового типа "игровых" финансовых пирамид

Вадим Карасев

Центробанк предупредил россиян о распространении нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр. Такие проекты привлекают людей возможностью легкого заработка и игровой формой, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков - как правило, знакомых или родственников", - отметил он.

По словам эксперта, финансовые игры функционируют по принципу сетевого маркетинга и "если нет новых игроков - проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас". Средства для участия в пирамиде перечисляются через личный кабинет на сайте - это можно сделать с помощью электронных платежей и криптовалюты.

Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу.

За девять месяцев текущего года регулятор выявил 424 мошеннические организации, из них 278 за третий квартал. За первые три квартала прошлого года было зафиксирована работа 140 подобных проектов.

Как писал Ruposters ранее, в ЦБ назвали способы заманивания пенсионеров в финансовые пирамиды.