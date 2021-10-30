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Часы ангела на ноябрь 2021 года

Часы ангела на ноябрь 2021 года

Провести последний месяц осени успешно и не зайти в тупик поможет поддержка ангела-хранителя. Искренние молитвы придадут уверенности, а покровительство ангела не даст зайти в тупик.


Искренние молитвы помогают духовному развитию, берегут от бед и невзгод, а также придают уверенности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно общаться с ангелами-хранителями, чтобы их поддержка приходила незамедлительно и в трудной ситуации не было страха и сомнений.

1 ноября: понедельник начинают с молитвы ангелу, чтобы начать месяц успешно. С хранителем общаются с 07:12 до 08:10.

2 ноября: во вторник ангелу молятся с 07:00 до 07:45. Его просят помочь в насущных делах и не допустить промахов.

3 ноября: в среду у ангела с 07:45 до 08:35 просят защиты от злых людей и их происков.

4 ноября: с 07:30 до 08:20 ангела просят о защите от финансовых проблем.


5 ноября: с 07:50 до 08:40 ангела-хранителя просят, чтобы он помог справиться с внутренними страхами и сомнениями.

6 ноября: в субботний день ангелу-хранителю молятся с 10:15 до 10:55, прося у него покровительства и защиты от злых людей.

7 ноября: обрести счастье в личной жизни и предотвратить конфликты в семье поможет поддержка ангела. Его просят о помощи с 09:30 до 10:20.

8 ноября: неделю начинают с молитвенного обращения к хранителю. С 06:45 до 07:30 у него просят помощи для завершения запланированных дел.

9 ноября: справиться с переживаниями и не грустить понапрасну поможет молитва, обращенная к ангелу с 08:20 до 09:10.

10 ноября: в этот день ангелу молятся с 10:12 до 10:50, прося защитить подрастающее поколение от проблем и неприятностей.


11 ноября: не испытывать проблем в общении с окружением и не обижаться по пустякам поможет поддержка ангела. Ему молятся с 08:45 до 09:32.

12 ноября: защититься от порчи и сглаза поможет защита личного покровителя. Ему молятся с 10:15 до 11:05.

13 ноября: без труда справляться с обучением и сдавать экзамены без страха поможет поддержка ангела. К нему взывают с 07:55 до 08:45.

14 ноября: сохранить спокойствие в сложной ситуации и не дать волю негативным эмоциям поможет поддержка ангела-хранителя. Его просят о помощи с 11:10 до 11:45.

15 ноября: отправляясь в путешествие или командировку, у ангела просят заступничества в дороге. Хранителю молятся с 09:45 до 10:25.

16 ноября: ангелу молятся с 10:0 до 11:00, чтобы обрести уверенность и не потакать негативным эмоциям.

17 ноября: сохранить гармонию в семье и не ссориться с близкими поможет поддержка хранителя. Его просят о помощи с 09:35 до 10:25.

18 ноября: уберечься от финансовых проблем поможет ангел. Ему молятся с 10:15 до 11:02.

19 ноября: в этот день ангелу молятся с 11:32 до 12:05, чтобы попросить об исполнении заветной мечты.


20 ноября: ангелу молятся с 12:03 до 12:42, чтобы найти ответы на волнующие вопросы и не ошибиться с выбором дальнейшего пути.

21 ноября: ангелу-хранителю молятся с 12:40 до 13:33. В молитвенном обращении хранителя просят о помощи в насущных делах.

22 ноября: избавиться от недугов поможет ангел-хранитель. Ему молятся с 12:20 до 13:00.

23 ноября: спокойно засыпать, просыпаться в хорошем настроении и избавиться от кошмаров поможет ангел. Его просят о помощи с 18:45 до 19:22.

24 ноября: найти потерянное будет проще, если с 12:12 до 13:02 попросить у ангела помощи в поиске.

25 ноября: завершить начатые дела успешно и получить достойную награду получится, если попросить у ангела поддержки с 12:45 до 13:33.

26 ноября: проблем в обучении не будет, если заручиться поддержкой своего хранителя. Его просят о помощи с 11:43 до 12:32.

27 ноября: ангелу молятся с 12:44 до 13:27, чтобы запланированное воплотилось в жизнь, и никто не помешал задуманному.

28 ноября: противостоять злу и корысти получится благодаря ангельской поддержке. Хранителю молятся с 15:12 до 15:55.


29 ноября: в это день ангелу молятся с 15:20 до 16:00. Его просят помощи в борьбе с вредными привычками и пристрастиями.

30 ноября: с 18:10 до 19:10 ангелу рассказывают о своих успехах и благодарят за незримое присутствие в жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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