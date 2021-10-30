Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались, после того как мать модели обвинила его в домашнем насилии

Вадим Карасев

26-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Зейн Малик расстались. Разрыв пары произошел на фоне громкого скандала: мать модели Иоланда Хадид обвинила возлюбленного своей дочери в домашнем насилии.

По ее словам, певец ударил ее, когда она пришла к ним домой. Малик заявил, что Джиджи на тот момент отсутствовала дома уже несколько недель. Судя по всему, между ним и Иоландой вспыхнула ссора. Выносить ее в публичное пространство он не хотел, однако после того, как о конфликте стало известно общественности, сделал заявление в соцсети.

Как вы знаете, я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для дочери (Зейн Малик и Джиджи Хадид воспитывают годовалую дочь Хай. — Прим. ред.). Такое место, где семейные дела не выносились бы на публику. Стремясь защитить ее, я согласился не оспаривать претензии, возникшие в результате спора с членом семьи моей партнерши, который пришел к нам в дом, когда моя партнерша отсутствовала уже несколько недель. Это было и должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент существуют разногласия. И, несмотря на мои усилия урегулировать все в мирной семейной обстановке, позволившей бы мне быть родителем, которого заслуживает моя дочь, это просочилось в прессу. Тем не менее я надеюсь на исцеление всех, кто вовлечен в этот конфликт, и, что более важно, я остаюсь бдительным, чтобы защитить Хай и обеспечить ей частную жизнь, которую она заслуживает,

— отметил он.





Зейн Малик и Джиджи Хадид

После этого Малик выпустил еще одно заявление. Он отрицал обвинения в домашнем насилии и отметил, что не трогал мать своей возлюбленной.

Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде и ради моей дочери Хай я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Надеюсь, Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих проблем в частном порядке,

— сказал он.





Иоланда и Джиджи Хадид

Как сообщили инсайдеры изданию People, Хадид и Малик расстались, но продолжают вместе воспитывать свою годовалую дочь Хай.

Сейчас они не вместе. Хотя они оба хорошие родители. Они вместе воспитывают дочь. Иоланда очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внучки,

— сказал инсайдер.

Представитель модели отметил, что Джиджи сейчас сосредоточена на дочери и просит приватности.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречались около шести лет, но при этом несколько раз расставались, а затем сходились вновь. Год назад они впервые стали родителями.









Первым новостью со Spletnik поделился блогер Zenitsu98.

Мариана Панкина