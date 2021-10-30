Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались, после того как мать модели обвинила его в домашнем насилии

Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались, после того как мать модели обвинила его в домашнем насилии

Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались, после того как мать модели обвинила его в домашнем насилии

26-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Зейн Малик расстались. Разрыв пары произошел на фоне громкого скандала: мать модели Иоланда Хадид обвинила возлюбленного своей дочери в домашнем насилии.

По ее словам, певец ударил ее, когда она пришла к ним домой. Малик заявил, что Джиджи на тот момент отсутствовала дома уже несколько недель. Судя по всему, между ним и Иоландой вспыхнула ссора. Выносить ее в публичное пространство он не хотел, однако после того, как о конфликте стало известно общественности, сделал заявление в соцсети.

Как вы знаете, я частное лицо, и я хочу создать безопасное пространство для дочери (Зейн Малик и Джиджи Хадид воспитывают годовалую дочь Хай. — Прим. ред.). Такое место, где семейные дела не выносились бы на публику. Стремясь защитить ее, я согласился не оспаривать претензии, возникшие в результате спора с членом семьи моей партнерши, который пришел к нам в дом, когда моя партнерша отсутствовала уже несколько недель. Это было и должно оставаться частным делом, но, похоже, на данный момент существуют разногласия. И, несмотря на мои усилия урегулировать все в мирной семейной обстановке, позволившей бы мне быть родителем, которого заслуживает моя дочь, это просочилось в прессу. Тем не менее я надеюсь на исцеление всех, кто вовлечен в этот конфликт, и, что более важно, я остаюсь бдительным, чтобы защитить Хай и обеспечить ей частную жизнь, которую она заслуживает,

— отметил он.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

После этого Малик выпустил еще одно заявление. Он отрицал обвинения в домашнем насилии и отметил, что не трогал мать своей возлюбленной.

Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде и ради моей дочери Хай я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Надеюсь, Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих проблем в частном порядке,

— сказал он.


Иоланда и Джиджи Хадид

Как сообщили инсайдеры изданию People, Хадид и Малик расстались, но продолжают вместе воспитывать свою годовалую дочь Хай.

Сейчас они не вместе. Хотя они оба хорошие родители. Они вместе воспитывают дочь. Иоланда очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внучки,

— сказал инсайдер.

Представитель модели отметил, что Джиджи сейчас сосредоточена на дочери и просит приватности.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречались около шести лет, но при этом несколько раз расставались, а затем сходились вновь. Год назад они впервые стали родителями.



Первым новостью со Spletnik поделился блогер Zenitsu98.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей профессии
Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Слова, которые мешают жить счастливо
Слова, которые мешают жить счастливо
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил
Google презентовал Android для ноутбуков
Google презентовал Android для ноутбуков
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на

Топ на сегодня

"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе
"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
Хэллоуин 31 октября 2021 года
Хэллоуин 31 октября 2021 года

Еще по теме

Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после двух лет отношений
После расставания с Джиджи Хадид Зейн Малик отписался от нее и ее матери в Instagram
Джиджи Хадид трогательно поздравила Зейна Малика с днем рождения
Джиджи Хадид и Зейн Малик отпраздновали его день рождения в стиле "Матрицы"