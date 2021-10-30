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Европарламент засудит Еврокомиссию

Европарламент засудит Еврокомиссию

Европарламент подал в суд на Еврокомиссию в связи с тем, что исполнительный орган отказывается применять новый закон о верховенстве права, позволяющий замораживать финансирование из бюджета ЕС нарушающих этот принцип государств. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый закон ввел механизм, который позволяет Еврокомиссии лишать финансирования страны, где существует угроза нецелевого использования средств из-за нарушений верховенства закона. Польша и Венгрия обжаловали новую норму в суде Евросоюза из-за опасений, что она будет применена против них. В частности, этим странам угрожали санкциями в Брюсселе из-за ряда внутренних решений: еврочиновников не устроила судебная реформа Варшавы и политика Будапешта в отношении мигрантов и ЛГБТ.

Еврокомиссия отказывается применять новый закон до решения суда ЕС. При этом евродепутаты настаивают, чтобы норма вступила в силу немедленно и намерены добиться этого через суд.

Как писал Ruposters, Евросоюз начал штрафовать Польшу на 1 млн евро в день за нарушение европейского судебного законодательства. Из-за конфликта в Варшаве начали говорить о возможном выходе из объединения.

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По материалам: uposters.ru

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