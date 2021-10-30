Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Планеты и звезды постоянно меняют свое положение, влияя на людей разных Знаков по-разному. Лишь одно остается неизменным — важность денег. Именно поэтому постарайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы сделать начало ноября временем успеха.

1 ноября — первый день недели и нового месяца. Это значит, что этот понедельник окажется самым важным днем, в который необходимо следить за событиями, которые предупреждают о переменах к лучшему. Финансовая сфера преобразится для тех, кто жаждет перемен и не сидит сложа руки.

Овен

Овнам, несмотря на всю благоприятность этой недели, важно пользоваться оберегами на защиту от зла и неудач. У этих ярких и харизматичных людей появятся новые финансовые конкуренты, враги, недоброжелатели. Астрологи настоятельно советуют двигаться вперед осторожнее, чтобы не провоцировать окружающих на резкие ответные действия, не выводить никого на эмоции. Максимальная активность поможет Овнам удержаться на плаву и приумножить доходы. Без трат не обойтись, так что лучше экономить. Овнам стоит составлять списки дел, чтобы ничего не забыть и все успеть.

Телец

Представителям этого созвездия, согласно финансовому гороскопу, важно избавиться от стресса и негатива. В этом им помогут дыхательные техники. Сомнения и страхи будут способны заблокировать денежные потоки. Тельцам важно трудиться спокойно и без суеты, наслаждаясь процессом. Покупки сейчас будут вполне уместны, но лучше совершать их обдуманно. В работе и бизнесе важно поддерживать баланс. Астрологи рекомендуют не переутомляться, потому что это лишит Тельцов энергии и сил. Напоминание жадным Тельцам — всех денег не заработать.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе ожидаются небольшие финансовые задержки и трудности в рабочем процессе. Чтобы преодолеть все это, им понадобится крепкое здоровье и мощная энергетика. По этой причине астрологи советуют следовать семи золотым правилам, которые помогут добиться желаемого. Многие Близнецы в начале ноября придут к пониманию того, что им хотелось бы изменить в своей жизни. Коснется это и финансовой сферы. Сейчас можно смело задуматься о смене рода деятельности, о профессиональной переподготовке, о собственном деле или о других перспективных начинаниях.

Рак

Настало время делать решительные шаги. Небесные тела в начале ноября будут сильными и предсказуемыми. Многим Ракам удастся найти свое призвание, понять жизненные цели. Неделя будет насыщенной. Судя по положению звезд, этим людям предстоит проводить встречи, участвовать в мозговых штурмах, общаться с клиентами и партнерами. Из-за благоприятного перехода Венеры в Знак Козерога в пятницу у Раков может открыться второе дыхание, поэтому даже в субботу можно заняться работой. Что до покупок, то лучше всего их совершать через интернет.

Лев

Львам астрологи рекомендуют не разбрасываться деньгами — в обозримом будущем они могут срочно понадобиться. На этой неделе Львам можно купить новогодние подарки или приобрести вещицу, которой давно хотелось обладать. Хорошо на неделе с 1 по 7 ноября пойдут торговые дела. Это значит, что самыми удачливыми в работе станут представители таких профессий, как менеджер по продажам, продавец-консультант. Чтобы еще сильнее повысить шансы на успех, можно воспользоваться шепотками на достаток. Важные сделки лучше назначать на конец недели.

Дева

Девам нужно как можно реже вести дела и общаться с эгоистичными Знаками Зодиака. Эти люди могут пойти на предательство или обман ради наживы. Карьерные и финансовые успехи будут напрямую зависеть от поддержки самого близкого человека, родителей, друзей. Успехи в денежных делах приведут к повышению уверенности и укреплению физического здоровья. Многим Девам, возможно, захочется порадовать сюрпризами родных или вторую половинку. Это идеальное время для покупки подарков к грядущим праздникам. Также можно побаловать чем-то себя.

Весы

Эта неделя крайне динамична, поэтому для начала Весам стоит провести ритуал на соединение с финансовым потоком. Это позволит брать от звезд и планет только самое лучшее. В денежной сфере Весам стоит использовать творческий подход. Необычные решения помогут привлечь больше денег. В свободное время полезно будет смотреть мотивирующие фильмы или сериалы, читать книги, знакомиться с историями успешных людей. Кое-какие приемы Весы могут протестировать уже сейчас. Полезными будут деловые поездки, смена обстановки.

Скорпион

Скорпионам астрологи напоминают о том, что на войне все средства хороши. На финансовом поле можно и даже нужно пользоваться лучшими талисманами на удачу и деньги. С 1 по 7 число лучше использовать только проверенный временем подход. Не нужно рисковать, так как это может спровоцировать финансовые потери. В целом в финансах все будет тихо и без сюрпризов. Это идеальное время, чтобы пересмотреть расходы, а также выяснить, на что уходят деньги. Внимательнее стоит быть при оплате товаров и услуг картой или электронным кошельком.

Стрелец

Привлечение денег — это сложный и многогранный процесс, требующий соблюдения некоторых важных правил. Астрологи советуют приниматься за покупки уже с понедельника: в период с 1 по 7 число звезды и планеты создадут очень благоприятные условия для приобретения любых вещей, услуг. Все покупки Стрельцов прослужат долго и непременно их порадуют. Полезно вкладываться в свой внешний вид — покупать одежду и менять стиль. Также астрологи советуют вкладываться в здоровье — оплачивать спортзал, записываться на йогу.

Козерог

Начало недели лучше посвятить работе. Козероги — люди с сильным характером, поэтому им удастся решить множество накопленных задач в бизнесе и в работе. Эту неделю лучше посвятить обучению и новым делам, поиску новой работы. Пришло время повышать квалификацию. На этой неделе могут произойти приятные кадровые перестановки. Многим добросовестным Козерогам удастся заработать себе премию. Есть риск стать жертвой мошенников, поэтому лучше считать деньги, не отходя от кассы и в целом быть внимательнее.

Водолей

Водолеи — типичные звездные трудоголики, которые тратят на работу порой слишком много сил и энергии. На этой неделе астрологи советуют представителям данного Знака не переутомляться, ведь деньги — это не всё. Водолеям принесут удачу дела, связанные с домом и семьей. Водолеям лучше подходить к делам и бизнесу с фантазией и креативом. Сейчас можно посещать незнакомые места. Ограничивать себя в покупках не нужно, особенно если они принесут много счастья самим Водолеям и их близким. Это яркое и положительное время, пропитанное духом добра и любви.

Рыбы

У Рыб в начале недели возможны проблемы в финансовой сфере. Это может привести к негативной реакции. При наличии отрицательных мыслей стоит воспользоваться медитацией на очищение сознания. Положительный настрой будет крайне важен, особенно если работа Рыб связана с общением с людьми. В период с 1 по 7 число астрологи советуют не жалеть денег на отдых и развлечения. Пришло время поставить в приоритет себя. Можно побаловать себя одеждой, вкусной едой, приключениями. Не стоит забывать о счастье своих близких.