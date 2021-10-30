FT: союзники США выступили за принцип упреждающего ядерного удара по России

Вадим Карасев

Союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе пытаются предотвратить переход Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первым, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Они уверены, что это "придаст смелости" России.

Издание отмечает, что ядерная политика США со времен холодной войны сознательно остается расплывчатой и не исключает нанесение упреждающего удара, что всегда позволяло их союзникам чувствовать себя в безопасности под американским "ядерным зонтиком".



Сейчас Вашингтон изучает политику возможного применения ядерного оружия и решил узнать у союзников их мнение по этому поводу. Великобритания, Германия, Франция, Япония и Австралия выступили против пересмотра сложившихся принципов.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО продемонстрировать России готовность к применению оружия. Так она предложила отреагировать на действия России в черноморском и балтийском регионах, где российские самолеты якобы регулярно нарушают воздушное пространство соседних стран. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу резко ответил коллеге, а его ведомство вручило ноту протеста военному атташе ФРГ.