Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на неделю с 1 по 7 число поможет вам начать новый месяц на радостной ноте, справиться с грядущими неурядицами и решить те проблемы, которые у вас уже есть. Следуйте советам астрологов, чтобы быть удачливее.

В период с 1 по 7 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать неконтролируемого расхода энергии, потому что звезды с планетами практически не будут помогать в восстановлении сил. В этот динамичный период придется полагаться только на свои личные запасы энергии. В остальном время будет крайне благоприятным.

Овен

Овны смогут стать мудрее в начале ноября, особенно если попробуют ознакомиться с шестью важными жизненными правилами от японских ниндзя. Представителям данного Знака стоит найти себе ментора и наставника, который помог бы им направить свои силы и энергию в нужное русло. Чтобы изменилась жизнь Овнов, им необходимо начать менять самих себя. Это может быть смена режима дня, начало борьбы с вредной привычкой. В таком случае период с 1 по 7 ноября для них станет глотком свежего воздуха — временем открытий и важных перемен.

Телец

Тельцам сейчас просто нельзя сидеть на месте. Астрологи настоятельно советуют как можно больше работать и как можно качественнее отдыхать. Как известно, самый лучший отдых — это сон. Советы экспертов помогут эффективно отдыхать во сне. Также Тельцам стоит как можно больше и чаще общаться с приятными людьми. С ними можно будет поделиться интересной информацией, мнением, рассказать им о своих переживаниях. В любовной сфере эту неделю можно описать двумя словами: спокойствие и размеренность. Всем, кто в отношениях, лучше не нарушать гармонию ссорами.

Близнецы

Финансовая активность в начале ноября для Близнецов станет верным шагом. Речь не только о вложениях и вливаниях средств в бизнес и в работу, но и о покупках. Можно побаловать себя и своих близких. Главное сейчас и в любви, и в делах — перестать ждать чуда. Чудо произойдет только если начать его искать, ведь тот, кто ищет, всегда найдет. Ночные светила помогут Близнецам с нейтрализацией негативных эмоций, накопленных за долгое время. Плохие воспоминания уйдут восвояси, оставив место для чего-то хорошего и светлого. Это изменит жизнь и судьбу к лучшему.

Рак

Эксперты в области астрологии считают, что на этой неделе ночные светила помогут Ракам видеть вещие сны. Вселенная может связываться с этими людьми посредством сновидений. В связи с этим Ракам стоит помнить о десяти снах, которые предвещают счастье и удачу. О них полезно будет помнить в любое время — не только сейчас. Во многих делах Раков ожидает долгожданный сдвиг с мертвой точки. Те дела, которые были начаты ранее, но пока не принесли ничего, кроме проблем и переживаний, наконец выйдут на новый уровень. Это будет радостное время для трудолюбивых Раков.

Лев

Львы, относящиеся к самым эмоциональным Знакам Зодиака, на этой неделе могут перегнуть палку. Желательно успокоиться и помнить о том, что нужно думать перед произнесением каждого слова. Если обидеть кого-то словом или делом, ночные светила напомнят Львам обо всем, что им хочется забыть. Если же, наоборот, творить добро, то всё плохое сотрется из памяти этих людей. Львы смогут узреть последствия недавно принятых решений. Астрологи советуют этим людям как можно больше времени проводить с семьей и друзьями.

Дева

Привлечь желаемое в свою жизнь Девам поможет закон притяжения, ведь звезды и планеты сейчас на стороне этих людей. Очень важными днями для них станут 5, 6 и 7 ноября. В эти дни наиболее мощной окажется энергетика Венеры — покровителя наших физических сил и любовной энергии. На выходных Девам стоит посвятить себя семье и поискам второй половинки. Астрологи советуют Девам как можно чаще думать об успехе и постараться избавиться от страхов, предрассудков, сомнений. Также лучше избегать конфронтаций — хотя бы в начале недели.

Весы

У каждого из нас есть свои блоки и барьеры в сознании. Весам звезды и планеты помогут от них избавиться. На этой неделе важно прислушиваться к своему сердцу, а не к словам негативных людей, которые способны только на критику. Важно найти в себе что-то хорошее и сфокусироваться на том, чтобы сделать этот аспект еще более заметным. В ближайшее время вряд ли будет другой столь же благоприятный период для романтических встреч. Весы на позитивной волне и полны харизмы, обаяния. Нужно больше улыбаться и шутить, даря людям оптимизм. Это поможет соблазнить кого угодно.

Скорпион

Есть множество вредных привычек, которые медленно отравляют наше биополе, отношения и жизнь в целом. На этой неделе ночные светила укажут Скорпионам на такие привычки, а что самое главное — помогут от них избавиться. Наступает время, когда практически любые дела пойдут в гору. Людям данного Знака стоит воспользоваться моментом, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Это благоприятное время для покупки мебели и аксессуаров в дом или квартиру, починки старых вещей. Также можно отправляться в путешествия и командировки.

Стрелец

Звезды в период с 1 по 7 ноября могут активизировать самые противные и неприятные привычки Стрельцов. Придется бороться с деструктивными желаниями, чтобы не утратить достигнутый ранее успех. Главная ошибка, которую нельзя допускать, — это лень. Может показаться, что все схвачено и что все на мази, но это не так. В любую секунду успех может превратиться в ничто. Важно быть внимательными, сильными духом. Также Стрельцам астрологи советуют особое внимание на этой неделе уделить собственному здоровью и самочувствию своих близких.

Козерог

Козерогам очень важно сейчас прийти к согласию с собой и с миром. В период с 1 по 7 число нет места стрессу. Гармония и позитивное настроение помогут Козерогам существенно преуспеть в любой из сфер жизни. Это привлечет к ним много удачи и внимания со стороны противоположного пола. Это очень благоприятное время для ремонта, перестановки мебели. Эта неделя должна для них пройти под девизом «меняемся сами, чтобы менялась жизнь». Очень полезно будет смотреть мотивирующие фильмы, читать интересные книги и общаться с умными людьми.

Водолей

Настроение планет в целом очень позитивное, но чтобы удача была постоянным гостем Водолеев, им стоит впустить в свое сознание правильные мысли. Эта неделя — идеальное время для борьбы с деструктивными программами и установками. В финансовой и любовной сферах бездействие равноценно проигрышу. Если есть какая-то цель, то к ней нужно идти. Ожидание чуда результатов не даст. Амбициозные Водолеи должны подключить к поискам счастья свою интуицию, ведь она у них одна из самых мощных среди всех Знаков Зодиака.

Рыбы

Есть пять простых шагов к счастью, которым нужно следовать неотступно каждый день. С ними даже самая опасная неделя будет благоприятной, не говоря уже об этих семи днях. В конце недели переход Венеры в Козерога даст Рыбам уверенность в себе и еще больше энергии. Судя по положению звезд, удача улыбнется Рыбам, которые ищут новую работу и новые увлечения. В трудные моменты астрологи советуют уповать на силу шестого чувства. Ни в коем случае сейчас нельзя поступаться своими жизненными принципами. Это время обещает быть ярким, запоминающимся.