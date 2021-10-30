Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госуслуги в регионах расширят ассортимент

Госуслуги в регионах расширят ассортимент

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Марина Третьякова



На региональных порталах госуслуг появятся новые услуги Роструда, Роснедр и Федерального агентства по делам национальностей. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 30 октября.

Всего предусмотрено 14 новых сервисов. По линии Роснедр на региональных порталах можно будет, например, получить заключения об отсутствии полезных ископаемых на участке под застройку. Роструд будет консультировать по вопросам трудового права и рассматривать разногласия по поводу специальной оценки условий труда. А Федеральное агентство по делам национальностей на региональных порталах будет вести учёт людей, которые относятся к коренным малочисленным народам России.

Законы, вступающие в силу с 30 октября


Решения о добавлении новых сервисов на региональные порталы госуслуг принимают власти субъектов.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#госуслуги #в регионах


182
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов
Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов
В центре «IT-Куб. Тамбов» реализуется образовательный семейный проект
В центре «IT-Куб. Тамбов» реализуется образовательный семейный проект
"Нарушение кровоснабжения мозга": врач поставил диагноз Волочковой
"Нарушение кровоснабжения мозга": врач поставил диагноз
Учеба как терапия
Учеба как терапия
Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне

Топ на сегодня

Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса Эванса
В сети уверены, что нашли доказательства романа Селены Гомес и Криса
"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы, назначенные судом ЕС
"Ни единого злотого": Польша отказалась платить штрафы,
Гадание по картинке на ноябрь 2021 года
Гадание по картинке на ноябрь 2021 года
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях народов нашей страны
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях

Еще по теме

Минприроды будет рассматривать заявки на геологоразведку
ФАДН будет вести учёт коренных малочисленных народов России
Отчёты о лечении по ОМС придут автоматически
В России могут создать реестр представителей малых народов