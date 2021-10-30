Госуслуги в регионах расширят ассортимент

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Марина Третьякова

На региональных порталах госуслуг появятся новые услуги Роструда, Роснедр и Федерального агентства по делам национальностей. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 30 октября.

Всего предусмотрено 14 новых сервисов. По линии Роснедр на региональных порталах можно будет, например, получить заключения об отсутствии полезных ископаемых на участке под застройку. Роструд будет консультировать по вопросам трудового права и рассматривать разногласия по поводу специальной оценки условий труда. А Федеральное агентство по делам национальностей на региональных порталах будет вести учёт людей, которые относятся к коренным малочисленным народам России.

Законы, вступающие в силу с 30 октября

Решения о добавлении новых сервисов на региональные порталы госуслуг принимают власти субъектов.

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