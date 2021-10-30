Хубезов избран вице-президентом Национальной медицинской палаты

15:26 Автор: Вероника Флора

Национальная медицинская палата — одна из самых авторитетных общественных организаций в стране. В ее деятельности принимают участие специалисты из всех субъектов Российской Федерации. На прошедшем 28-29 октября в Москве VIII съезде Союза участники обсудили актуальные задачи, которые стоят перед российским здравоохранением. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов был избран вице-президентом Союза, сообщила «Парламентской газете» пресс-служба депутата.

Главной темой восьмого съезда Национальной медицинской палаты была борьба с пандемией и другие актуальные задачи в медицине. Ведущие специалисты из всех регионов делились своим опытом, идеями и планами. Президент организации Леонид Рошаль, отметил, что решения съезда определяют стратегию развития Национальной медицинской палаты и важны для всей отрасли здравоохранения в целом.

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«Наша главная задача — улучшить качество оказания медицинской помощи в России, и мы очень серьезно относимся к решению этой задачи. Все решения съезда будут доведены до Правительства Российской Федерации и мы будем держать их исполнение на контроле», - подчеркнул Рошаль.

Программа мероприятия включала в себя доклады, лекции, конференции и дискуссии по наиболее актуальным для медицинского сообщества темам. Представители медицинского сообщества обсудили вопросы правового регулирования деятельности медработников, развития системы независимой медицинской экспертизы, проанализировали положительные практики территориальных и профессиональных некоммерческих медорганизаций.

С приветствием к участникам съезда обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил значимый вклад палаты в борьбе с эпидемией коронавируса. Высокую оценку работе объединения дал и председатель Правительства Михаил Мишустин. Перед делегатами также выступили министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

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Обращаясь к участникам съезда, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов высоко оценил деятельность палаты и добавил, что все медицинское сообщество возлагает на нее большие надежды. По итогам съезда он был избран вице-президентом Союза.

«В Национальной медицинской палате собрались специалисты, которые знают, как решать проблемы здравоохранения, — заключил парламентарий.

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