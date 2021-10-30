Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую яму”

Вадим Карасев

Кредиты стали выгоднее – банки снизили ставки и поток желающих взять займ увеличился. Вместе с тем выросло и число тех, кто не знает, как отдавать долг, и сталкивается с серьезными последствиями, в том числе штрафами, крупными переплатами и даже банкротством. Ruposters подготовил инструкцию о том, как правильно оценить свою потребность в кредите и избежать проблем.

В каких случаях стоит идти за кредитом?

Несомненно оправдано подписание кредитного договора, если заемщику или члену его семьи срочно необходимо дорогостоящее лечение, а других источников оплаты этих расходов нет. Вполне разумно брать деньги в долг на совершение крупной покупки (например, квартиры или автомобиля), а также, в случае наличия у человека активов, размещенных под более высокий процент.

Но прежде чем принять решение нужно задать себе вопрос: действительно ли без займа не обойтись? Кредитные обязательства требуют дисциплины, организованности и регулярного и своевременного внесения платежей по контракту. Просрочки могут легко испортить кредитную историю и увеличить сумму долга перед финансовой организацией. Безопасный и комфортный для бюджета ежемесячный платеж не должен превышать 25-30% от совокупного ежемесячного дохода, поэтому здраво оценивайте свои возможности.

На заемные средства не стоит покупать последнюю модель смартфона, тратить их на мимолетные развлечения, модную одежду или “пускание пыли в глаза” друзьям и коллегам. Без этих товаров и услуг вполне можно прожить или поднакопить на сильно понравившуюся вещь не влезая в долги и не переплачивая по процентам. Привычка “жить в кредит” может дорого обойтись в будущем и такой возможностью лучше не злоупотреблять.

Что нужно сделать перед тем, как подписывать кредитный договор?

Во-первых, не торопитесь, сравните предложенные вам условия у разных банков - цену займа, сервис, удобство погашения. Оцените стоимость кредита с учетом всех платежей, связанных с его получением, обслуживанием и возвратом. Таким образом, вы будете знать, во сколько вам обойдется это “финансовое удовольствие” и сможете ли вы позволить себе отдать такую сумму с процентами.

Во-вторых, уточните условия досрочного погашения, а также возможные штрафы связанные с этим действием. Кредитные договоры, как правило, предусматривают эту возможность без дополнительных платежей или комиссий. Однако необходимо уведомить банк за 30 дней о том, что вы хотите отдать долг полностью и тогда никакие санкции вам уж точно грозить не будут.

Если вы уже пришли в отделение банка, то внимательно прочитайте бумаги перед подписанием. Помните, что на это вам должно быть выделено не менее пяти рабочих дней. Не стесняйтесь задавать вопросы, а также просить консультанта подробно рассчитать вам все будущие платежи. Впрочем, для расчета кредита можно использовать и специальные кредитные калькуляторы, которых множество в Сети.

Как быть, если просрочил оплату по займу?

Не тяните время и сообщите банку о том, что обслуживание кредита вам не по карману. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше, так как кредитная организация может начать автоматически принимать меры, чтобы истребовать с вас деньги, например, подать в суд. Процедура и сроки обращения в суд регламентируются разными внутренними документами и правилами в зависимости от конкретного учреждения. Также специалисты всегда оценивают и готовность должника погасить остаток кредита в дальнейшем - по безнадежной задолженности, когда нет доходов, нет имущества, банк будет решать, подавать иск или передавать долг коллекторам.

Поэтому, лучше всего поскорее прийти в организацию и подать письменное заявление в свободной форме. В нем нужно изложить ситуацию, указать, что не имеете возможности оплачивать долг по кредиту, приложить подтверждающие документы, если они у вас есть. Вы вправе попросить о предоставлении реструктуризации, рассрочки или отсрочки платежей. Даже если вам откажут и дело дойдет до суда, сам факт того, что вы обращались со своей проблемой к кредитору, будет засчитан в вашу пользу.

Также стоит помнить, если просрочка составляет больше 60 календарных дней за последние полгода, то от вас могут потребовать досрочного возврата всей суммы займа вместе с причитающимися процентами или расторжения договора. Об этом банк обязательно уведомляет и срок возврата по такому требованию не может быть меньше месяца с момента отправки уведомления. Такие же правила действуют в отношении микрокредитов (на срок меньше двух месяцев), но возврата денег от вас имеют право требовать уже через 10 дней с момента отправки письма.

Стоит ли брать кредит в другом банке на погашение просроченного?

Конечно, можно попробовать рефинансироваться в другом банке. Такое перекредитование особенно пригодится при наличии уже проблемного займа, долг по которому быстро растет. За счет рефинансирования появится шанс выйти из кризисной ситуации, но вы все равно останетесь должны в долгосрочной перспективе.



Не “покупайтесь” на заманчивые объявления от “юристов”, обещающих снизить ежемесячный платеж в несколько раз, сделать отсрочку платежей надолго или остановить начисление штрафов и пени. Подобные вещи можно сделать только в судебном порядке, да и то, практически невозможно вернуть страховку по кредиту, уменьшить сумму долга по основному займу, проценты или расторгнуть по своей инициативе договор. В лучшем случае с вас возьмут деньги за составление исковых заявлений, которые суд никогда не удовлетворит, в худшем - вы станете жертвой мошенников.

Можно ли объявить себя банкротом?

Процедура банкротства физического лица является самой крайней мерой, на которую может пойти человек и чаще всего такая ситуация возникает с ипотечными кредитами. Долги вам всё равно в этом случае не спишут - чтобы их погасить, вашу квартиру просто выставят на торги. Дополнительно придётся оплатить всяческие сборы и услуги финансового управляющего, который будет работать с кредиторами. В итоге вся процедура банкротства обойдется в 40-50 тысяч рублей.

Есть два вида банкротства - внесудебное и судебное. В первом варианте достаточно только подать заявление в МФЦ и перечислить в нем все свои долги. При этом, на момент обращения на заемщика не должно быть возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, а задержка платежа не должна превышать 90 дней. Такая схема работает с займами от 50 000 до 500 000 рублей.

Если же сумма долга превышает 500 000 рублей, то подходит второй вариант банкротства - судебное. Должнику нужно подать заявление в арбитражный суд, к нему приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Также он обязан выбрать саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих - они возьмут на себя заботы по реализации имущества после признания человека банкротом.

Банкротство имеет множество “подводных камней” и от гражданина потребуется много сил и времени, а также предоставления “железных” доказательств, что у него действительно нет возможности платить за кредит и в ближайшие несколько месяцев или год ситуация не изменится. Объявляя себя банкротом, нужно быть готовым к всевозможным “сюрпризам” - запрету выезжать из страны, занимать управленческие позиции и брать новые займы без указания на факт своего банкротства.