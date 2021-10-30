Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, считает миланский вирусолог

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:51 Автор: Александр Тараканов

Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, характеризующийся лишь «небольшим увеличением случаев заражений», которые протекают в лёгкой форме, заявил в интервью Adnkronos миланский вирусолог, профессор Фабрицио Прельяско.

Он не исключил возможности возникновения в стране «микроскопических красных зон», но заявил, что не верит в развитие ситуации, способной привести к введению локдаунов. Медик считает, что, если не «появятся новые опасные штаммы» вируса и поведение людей будет «острожным и ответственным», Италия сможет спокойно пережить предстоящую зиму.

Заболеваемость COVID-19 в Италии выросла до пороговых значений

Эксперт выразил надежду, что это «будет последний бой» с коронавирусом, с которым, однако, в будущем предстоит сосуществовать. Но «сценарии прошлого» не повторятся благодаря, прежде всего, массовой прививочной кампании, а также предпринятым антиковидным мерам, считает Прельяско.

По официальным данным, в Италии на сегодняшний день насчитывается более 78 тысяч точно установленных носителей COVID-19. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 762 563 человека, включая 4 551 882 выздоровевших и 132 037 умерших.

По состоянию на 30 октября число прошедших полный курс антиковидной вакцинации составляет 44 701 144, что соответствует 82,76 процента населения старше 12 лет.

#Италия #коронавирус

871