Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, считает миланский вирусолог

Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, считает миланский вирусолог

Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, считает миланский вирусолог

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:51  Автор: Александр Тараканов



Италия переживает «последний всплеск» пандемии COVID-19, характеризующийся лишь «небольшим увеличением случаев заражений», которые протекают в лёгкой форме, заявил в интервью Adnkronos миланский вирусолог, профессор Фабрицио Прельяско.

Он не исключил возможности возникновения в стране «микроскопических красных зон», но заявил, что не верит в развитие ситуации, способной привести к введению локдаунов. Медик считает, что, если не «появятся новые опасные штаммы» вируса и поведение людей будет «острожным и ответственным», Италия сможет спокойно пережить предстоящую зиму.

Заболеваемость COVID-19 в Италии выросла до пороговых значений


Эксперт выразил надежду, что это «будет последний бой» с коронавирусом, с которым, однако, в будущем предстоит сосуществовать. Но «сценарии прошлого» не повторятся благодаря, прежде всего, массовой прививочной кампании, а также предпринятым антиковидным мерам, считает Прельяско.

По официальным данным, в Италии на сегодняшний день насчитывается более 78 тысяч точно установленных носителей COVID-19. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 762 563 человека, включая 4 551 882 выздоровевших и 132 037 умерших.

По состоянию на 30 октября число прошедших полный курс антиковидной вакцинации составляет 44 701 144, что соответствует 82,76 процента населения старше 12 лет.



#Италия #коронавирус


871
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

ВМФ оснастят дронами-камикадзе
ВМФ оснастят дронами-камикадзе
"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях певицы после пластики
"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях
Звездная семья, роман с Палем, нелюбовь к косметике и сложные роли: главное о Лизе Янковской
Звездная семья, роман с Палем, нелюбовь к косметике и сложные роли:
Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией
Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией
Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую яму”
Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую
FT: союзники США выступили за принцип упреждающего ядерного удара по России
FT: союзники США выступили за принцип упреждающего ядерного удара по
Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021 года
Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 октября 2021 года
Европарламент засудит Еврокомиссию
Европарламент засудит Еврокомиссию
Лунный день сегодня 30 октября 2021 года
Лунный день сегодня 30 октября 2021 года
ЦБ предупредил о распространении нового типа "игровых" финансовых пирамид
ЦБ предупредил о распространении нового типа "игровых"
Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте
Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте

Топ на сегодня

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Еще по теме

Вирусолог: третья прививка может стать фундаментальной в борьбе с COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Италии выросла до пороговых значений
В Италии пересмотрят «тотальное применение» COVID-паспортов в 2022 году
Почти 70% смертей от COVID-19 в Италии приходится на непривитых