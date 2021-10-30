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Эксперт: сейчас нет оснований для изменения вакцин от COVID-19

Эксперт: сейчас нет оснований для изменения вакцин от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:27  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Сейчас мутации коронавируса незначительны, поэтому нет основания для предположений о неэффективности существующих вакцин. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передаёт ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минздраве сейчас обсуждают замену вакцин против COVID-19 новыми вариантами для борьбы с появляющимися штаммами.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19


По словам Горелова, мутации вируса действительно практически вытесняют уханьский штамм, однако они захватывали участок генома не более 30-50 фрагментов.

«Напомню, что в геноме вируса 30 тыс. последовательностей. Поэтому мутация столь незначительна, что, по сути, нельзя ожидать момента, что вакцины перестанут работать», — отметил эксперт.

Ранее в России за сутки выявили 40 251 случаев заражения COVID-19 — это новый максимум за время пандемии. В частности, в Москве за минувшие сутки выявили 7267 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 3578, в Подмосковье — 2680, в Самарской области — 1405.


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На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

«Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.



#здоровье #коронавирус #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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