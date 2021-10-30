Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими

Вадим Карасев

На днях 37-летняя Юлия Пересильд и 38-летний Клим Шипенко отметили свое возвращение на Землю с МКС. Еще перед самым стартом ракеты на Байконуре в разговоре с Андреем Фоминым актриса в шутку попросила его устроить вечеринку после окончания их космической командировки. Эту просьбу Фомин запомнил и сразу же после окончания периода реабилитации у Юлии и Клима организовал тот самый праздник.

Вечеринка прошла в одном из столичных ресторанов, а приглашены на нее были многочисленные родственники и друзья Пересильд и Шипенко. Поздравить их с успешным возвращением на Землю пришли Александр Петров с возлюбленной Стасей Милославской, Андрей Бурковский и актеры из родного для Фомина Театра наций. На празднике также присутствовали дочери Юлии Пересильд, супруга Клима Шипенко Софья Карпунина и его мама.





Клим Шипенко и Юлия Пересильд





Андрей Фомин, Юлия Пересильд и Александр Петров





Юлия Пересильд с дочерьми Марией и Анной





Стася Милославская и Александр Петров

Какой же теплый вечер! Сразу скажу, обнимались, ибо все привиты и ПЦР-тесты свежие. Какой молодец Андрей Фомин! Просто, легко собрал близких, дорогих, организовал за сутки. Просто сказал: 27-го жду, и все. Хорошо посидели, попели песни, нахохотались! Кстати, мой первый ресторан после возвращения,

— поделилась впечатлениями от вечеринки Юлия Пересильд.





Юлия Пересильд и Александр Петров





Юлия Пересильд и Андрей Фомин





Софья Карпунина





Клим Шипенко с мамой

Вечер за разговорами и рассказами о космосе прошел незаметно. По просьбе Пересильд на празднике рекой лилось просекко, а столы были украшены нежными букетами ромашек. В конце вечеринки Юлия выступила перед собравшимися: она трогательно исполнила песню Анны Герман "Эхо любви".

Напомним, с 5 по 17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер фильмов "Текст" и "Холоп" Клим Шипенко находились в уникальной космической командировке. На МКС они отправились с ответственной миссией: ради съемок первого фильма в космосе под названием "Вызов". За 12 дней на МКС Пересильд и Шипенко успели отснять более 40 часов материала для будущего проекта.





Александр Петров





Стася Милославская





Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Андрей Бурковский





Юлия Пересильд и Александр ПетровЯна Марковская