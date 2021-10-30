Как сражался Севастополь

01:27 Автор: Дмитрий Литвинов

Начало героической обороне крупнейшего порта страны Севастополя в период Великой Отечественной войны было положено 30 октября 1941 года, ровно 80 лет назад.

К началу войны Севастопольский гарнизон насчитывал около 23 тысяч человек и имел 150 полевых и береговых орудий, 82 самолёта. Оборона с моря осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского флота.

Системы сухопутной обороны не существовало — её стали создавать с июля 1941 года. Всего было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями и 220 пулемётных дотов и дзотов, 33 километра противотанкового рва, 56 километров проволочных заграждений, установлено 9600 мин. Система обороны состояла из трёх рубежей: передового, главного и тылового.

Первую попытку овладеть городом немецкие войска предприняли 30 октября 1941 года. Севастопольский гарнизон при поддержке корабельной артиллерии и авиации отразил её, хотя силы противника превосходили оборонительные возможности порта. Большую помощь в обороне оказывали жители Севастополя.

250 дней, которые потрясли мир

Оборона города продолжалась 250 дней. В течение 1941-1942 годов были предприняты ещё несколько попыток его захвата. Особенно мощной была атака мая-июня 1942 года — противник имел двукратное превосходство в живой силе, более чем трёхкратное в артиллерии, десятикратное в танках и самолётах.

Более 30 человек по итогам операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 30 тысяч человек. В 1945 году Севастополь был назван городом-героем.

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