Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начало ноября таит в себе не только счастливые перемены, но и некоторые опасности. Астрологи рекомендуют всем влюбленным и ищущим свое счастье не искушать судьбу и заранее подготовиться к череде приятных событий.

В любовной сфере будут преобладать гармония, любовь и теплота. Семья, вторая половинка и близкие люди станут на этой неделе для многих из нас опорой. Они окажут эмоциональную поддержку в сложные периоды. Но будут и напряженные моменты, в которые астрологи советуют пользоваться дыхательной гимнастикой для обретения сил.

Овен

Овнам очень повезет в поисках второй половинки. Одиноким представителям Знака нужно как можно чаще знакомиться, проявлять активность. Если этого не делать, то и любви найти не получится. Ведь под лежачий камень вода не течет, особенно сейчас. После знакомства важно проверять любовную совместимость, чтобы не наломать дров и не разочароваться. Овнам, находящимся в отношениях, стоит всерьез подумать над общим будущем.

Телец

Тельцам стоит подойти серьезно к вопросам любви. Им удастся превратить отношения в сказку. В середине недели астрологи советуют остановиться и подумать о жизни — устраивает ли Тельцов все происходящее, является ли человек рядом идеальным партнером. Что касается общения с людьми в целом, то в период с 1 по 7 ноября людям данного Знака стоит остерегаться энергетических вампиров.

Близнецы

Не исключено, что на этой неделе в вопросах любви Близнецов начнет подводить их шестое чувство. Усилить интуицию помогут пять сильных талисманов. По возможности лучше опираться на здравый смысл и обращаться за поддержкой к самым близким людям. Они смогут дать очень важный и ненавязчивый совет. Одиноким Близнецам звезды не готовы помочь, поэтому лучше сфокусироваться на работе и делах.

Рак

Раки — одни из самых больших любовных везунчиков планеты. В начале ноября им стоит как можно реже общаться со злопамятными Знаками Зодиака. Не нужно рассказывать о своих любовных планах посторонним. Если удержать все планы в секрете, то они с огромной вероятностью сбудутся. Астрологи советуют в конце недели немного сбавить обороты и сфокусироваться на любви, отдыхе, развлечениях, забыв о работе.

Лев

Львов ждет весьма насыщенная неделя. Эти люди являются представителями так называемых фиксированных Знаков Зодиака, поэтому им стоит относиться к окружающим и второй половинке с уважением, с тактом. В противном случае можно будет нажить себе новых врагов и разрушить имеющиеся отношения. 5-6 ноября можно устроить себе вечер любви: отправиться на свидание или устроить романтическую встречу дома.

Дева

В жизни типичных Дев наступят перемены. Это может быть возможность перевести отношения с партнером на новый уровень или новая любовь. Нагрянут новые чувства или появятся новые перспективы. На волне бешеного любовного успеха стоит опасаться завистников. Защититься от таких людей помогут пять проверенных способов. Повысить удачу в любви Девам поможет яркий образ.

Весы

Весы — одни из самых удачливых людей в любовной сфере в начале ноября. Им не стоит бояться небольших любовных конфликтов, так как они могут улучшить энергетику. Нужно бояться недоверия и лжи. Это время лучше отвести приятным занятиям — любви, свиданиям, совместному шопингу. Главные темы недели для семейных Весов — дом, уют и гармония в отношениях.

Скорпион

Скорпионы относятся к самым романтичным и любящим Знакам Зодиака. С ними бывает нелегко, но на этой неделе они смогут настроить свои отношения на нужную волну. Сейчас самое время строить отношения с противоположным полом. Звезды дают зеленый свет флирту, знакомствам, свиданиям. Всем, кто ищет серьезные отношения, стоит включить рассудительность. Это лучшее время для любовных признаний и романтики.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели возможны ссоры и конфликты в семье и в отношениях. Три простых обряда помогут быстро пойти на примирение. С 5 числа позитивная Венера поможет стабилизировать обстановку в любовной сфере. Счастье польется рекой, а звезды снабдят Стрельцов удачей. Главное — выделить время на совместное планирование будущего. Стрельцов ждут новые возможности, большой амурный успех.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на свой темперамент, выделив его сильные и слабые стороны. Всем, кто действует открыто и активно, стоит немного придержать коней. Тем, кто в амурных делах чрезмерно осторожен, наоборот, лучше нажать на газ. Счастье не просто близко — оно буквально за дверью. Козероги могут навести порядок и в уже существующих отношениях. Для этого нужно перестать спорить с любимым человеком.

Водолей

Водолеям на пользу пойдет смена обстановки, но сначала нужно накопить положительную энергию. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как это можно сделать. В начале ноября Водолеи окажутся в своей стихии: на этой неделе им нужно общаться, посещать новые места, ходить в гости. Влюбленных представителей Знака ждет большой успех в попытках перевести отношения на новый уровень.

Рыбы

Начало ноября для Рыб — лучшее время для любовных подвигов. Свидания, знакомства, возобновление старых отношений, укрепление духовной связи с партнером — все это пройдет на ура. Чтобы удача следовала за этими людьми, им стоит пользоваться тремя ежедневными упражнениями для повышения настроения и самоуверенности. Лица противоположного пола будут в восторге от Рыб. Это идеальное время для флирта.