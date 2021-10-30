Лунный день сегодня 30 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна — наш вечный спутник, который постоянно меняет положение, из-за чего по-разному влияет на наше настроение и удачу. Рекомендации астрологов помогут сонастроиться с лунной энергетикой и добиться желаемого в этот день.

Астрологи советуют сегодня как можно проще относиться ко всему происходящему. Не стоит слишком переживать по мелочам, суетиться. Луна настраивает нас на поиски внутренней гармонии и приятные дела. Именно такой подход поможет быть эффективнее при решении злободневных вопросов.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день. Убывающая Луна во Льве не любит стрессовых ситуаций. Именно поэтому астрологи советуют их сегодня избегать. Главная стратегия этого дня — последовательное движение к цели.

Магнитные бури 30 октября: метеорологи не прогнозируют повышенной солнечной активности, а значит, дополнительных сложностей этот день никому не принесет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

встречи с друзьями и родственниками;романтические встречи и знакомства;выход в свет;поиски компромиссов.авантюры и риски;зависть;агрессия.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обновить сегодня свой дом. Вместе с этим обновится и энергетика. Дело идет к Новолунию, поэтому этот выходной день лучше посвятить наведению порядка — можно сделать уборку по методу Мари Кондо. Сегодня идеальный день для перестановки, очистки пространства от негатива. Слишком активно загружать эту субботу домашними делами астрологи тоже не советуют. Отдых крайне важен.

Что надеть в эту субботу

Сегодня комфортно себя чувствовать большинство из нас будет в одежде холодных оттенков. Синий, белый, голубой оттенок немного «притушат» силу стихии Огня. Если остановить выбор на вещах из легких материалов, то возрастут шансы на творческие и любовные успехи.

Приветствуются талисманы, сделанные своими руками. Из минералов самыми полезными будут опал и малахит, которые помогут вам успокоить нервы. Хорошее дополнение к образу— яркий аксессуар.

Любовь и общение в 24 лунный день

В эту субботу астрологи советуют уделить время семье, друзьям и любимому человеку. Романтика придаст сил и энергии, что поможет справиться со сложными ситуациями и остаточной осенней депрессией.





Постарайтесь в этот день избегать конфликтов. Правильнее будет устранить причину спора или ссоры заранее. Если проблема выльется в конфликт, Луна во Льве может усугубить положение. Не оставляйте нерешенными проблемы. Стремитесь к поиску компромиссов.

Настроение и здоровье 30 октября

Отрицательные эмоции сейчас ни к чему. Луна во Льве в значительной степени может усилить обиды, зависть, злобу. Избегайте подобных эмоций и чувств. В период влияния лунного Льва мы подсознательно стремимся уйти от решения проблем. Ни в коем случае не перекладывайте ни на кого ответственность.

Избегайте всего, что портит настроение. Очень важно сохранять внутреннее спокойствие и помочь своих родственникам и близким достичь того же. В плане физической активности многие будут на высоте. Можно делать все, что требует большого расхода сил — это не приведет к такой усталости, как в иные дни.

Финансы и работа по лунному календарю

Луна дает зеленый свет на решительные и смелые действия, так что если эта суббота для вас является рабочей, не сидите без дела и не бойтесь идти вперед. Немного хитрости в сочетании с инициативностью — идеальный рецепт реализации любых целей в бизнесе и на работе.

Астрологи напоминают, что сегодня лучше решать всё словом, а не кулаками. Не стоит растрачивать лишнюю энергию на никому не нужные конфликты. Что касается денег — астрологи советуют не поддаваться импульсам. Если нужно совершить покупки, то лучше сделать это вместе с тем, кто сможет вовремя потушить излишний азарт.