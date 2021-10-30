Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее

Вадим Карасев

Сегодня произойдет переход Марса в Знак Скорпиона, что отрицательно скажется на нашем настроении и удаче. Несмотря на это, будут и некоторые положительные последствия, о которых рассказали астрологи.

Стоит сразу отметить, что энергетика красной планеты будет негативной. Несмотря на это, есть и хорошие новости. Астрологи утверждают, что очень опасным будет 30 октября и ближайшие пара недель после перехода планеты в Знак Скорпиона. Далее энергетика устаканится и примерно с середины ноября жить станет гораздо проще, так как планета утратит нотки агрессии и перестанет порождать диссонанс.

Чего стоит остерегаться с 30 октября

30 числа и в последующие пару недель астрологи настоятельно рекомендуют быть осторожнее с принятием решений. Марс в Скорпионе спутывает карты и приводит к появлению неуверенности. 30 октября и в последующие дни многие люди станут непредсказуемыми.

В людях проснется импульсивность, вспыльчивость и агрессия. Каким бы сильным ни было ваше упорство, способность направлять силу на достижение желаемого полностью или частично атрофируется.

Многие из нас захотят бросить начатые ранее дела, особенно если на пути появятся какие-то трудности. Астрологи настоятельно не советуют этого делать. Нужно перетерпеть этот сложный период.

Также эксперты полагают, что Марс с 30 октября будет подталкивать нас к эгоизму. Скорпион — символ ревности и собственничества. Старайтесь думать о том, как сделать жизнь своих близких лучше, даруя им свободу.

Люди будут более грубыми. Не стоит обращать внимание на хамство в автобусе, в метро, в очереди в магазине. Чем больше внимания вы будете дарить токсичным людям, тем будет хуже для вас.

Что хорошего ждет нас с 30 числа

Марс заставляет нас доминировать и властвовать друг над другом, но Скорпион силой Водной стихии приглушит это. По истечении пары недель после перехода Марса в этот Знак люди станут более мягкими и добродушными.

Также Марс поможет пересмотреть нам свое отношение к чему-то плохому и неприятному. Вполне возможно, что многие из нас забудут про обиды, но на это также уйдет некоторое время.