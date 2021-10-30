Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее

Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее

Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее

Сегодня произойдет переход Марса в Знак Скорпиона, что отрицательно скажется на нашем настроении и удаче. Несмотря на это, будут и некоторые положительные последствия, о которых рассказали астрологи.


Стоит сразу отметить, что энергетика красной планеты будет негативной. Несмотря на это, есть и хорошие новости. Астрологи утверждают, что очень опасным будет 30 октября и ближайшие пара недель после перехода планеты в Знак Скорпиона. Далее энергетика устаканится и примерно с середины ноября жить станет гораздо проще, так как планета утратит нотки агрессии и перестанет порождать диссонанс.

Чего стоит остерегаться с 30 октября

30 числа и в последующие пару недель астрологи настоятельно рекомендуют быть осторожнее с принятием решений. Марс в Скорпионе спутывает карты и приводит к появлению неуверенности. 30 октября и в последующие дни многие люди станут непредсказуемыми.

В людях проснется импульсивность, вспыльчивость и агрессия. Каким бы сильным ни было ваше упорство, способность направлять силу на достижение желаемого полностью или частично атрофируется.

Многие из нас захотят бросить начатые ранее дела, особенно если на пути появятся какие-то трудности. Астрологи настоятельно не советуют этого делать. Нужно перетерпеть этот сложный период.


Также эксперты полагают, что Марс с 30 октября будет подталкивать нас к эгоизму. Скорпион — символ ревности и собственничества. Старайтесь думать о том, как сделать жизнь своих близких лучше, даруя им свободу.

Люди будут более грубыми. Не стоит обращать внимание на хамство в автобусе, в метро, в очереди в магазине. Чем больше внимания вы будете дарить токсичным людям, тем будет хуже для вас.

Что хорошего ждет нас с 30 числа

Марс заставляет нас доминировать и властвовать друг над другом, но Скорпион силой Водной стихии приглушит это. По истечении пары недель после перехода Марса в этот Знак люди станут более мягкими и добродушными.

Также Марс поможет пересмотреть нам свое отношение к чему-то плохому и неприятному. Вполне возможно, что многие из нас забудут про обиды, но на это также уйдет некоторое время.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в Лос-Анджелесе
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе

Топ на сегодня

"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста потребления газа в мире
"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с аукциона
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях народов нашей страны
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях

Еще по теме

Венера в Скорпионе с 10 сентября 2021 года: три предостережения для каждого Знака Зодиака
5 самых опасных дней в октябре 2021 года
Марс в Раке с 23 апреля: время обретения верного пути
Марс в противостоянии с Юпитером 29 июля 2021 года: каким Знакам грозит опасность