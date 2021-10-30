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Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте

Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте

На едином портале госзакупок появился тендер Минцифры на создание системы для отслеживания фишинговых сайтов. Планируется, что искать аферистов будут в данных клиентских приложений и почтовых сервисов, пишет издание "Коммерсантъ".

На этот проект ведомство хочет потратить 132 млн рублей, запустить его намереваются в середине 2022 года. В пресс-службе уточнили, что новая система не будет использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), созданные ранее Роскомнадзором - для поиска задействуют приложения, почту и информацию из зарубежных источников.

По мнению экспертов, новинка может не справиться с количеством мошеннических сайтов, так как попадание в нее одного не предотвратит создания десятка новых. Руководитель практики отечественного ПО "Крок" Александр Двинских отметил существование подобных решений в коммерческих продуктах "Лаборатории Касперского" и Group-IB, поэтому именно эти компании должны претендовать на разработку, считает он.

Ранее Ruposters писал, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС.

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По материалам: uposters.ru

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