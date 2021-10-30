Мурашко: темпы вакцинации от коронавируса за полторы недели выросли в четыре раза

17:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

В последнее время существенно ускорился прирост числа россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, заявил в ходе общения с журналистами министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

С 18 января 2021 года в России проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

В Минздраве рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации

«Мы видим: по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — отметил Мурашко.

По его словам, к прививке нужно подходить как к необходимости. Фраза «не успел провакцинироваться» на сейчас не является аргументом, подчеркнул глава Минздрава.

Ранее в Минздраве рекомендовали использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Соответствующие изменения уже были внесены в методические рекомендации.

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