Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 октября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день миром правит определенное число-талисман. Настало время узнать, какое число будет стоять во главе сегодня и как это скажется на нашей энергетике, удаче и настроении. Нумерологический прогноз в этом вам поможет.

Этот день сложно назвать благоприятным. Он относится к пятерке самых опасных в октябре. Старайтесь следить сегодня за своими поступками и желаниями. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, нумерологи рекомендуют прислушиваться почаще к внутреннему голосу.

Число-покровитель 30 октября 2021 года

Чтобы узнать, что за число правит миром, нужно сложить все цифры даты. Сегодня суббота, поэтому при проведении расчетов в конце необходимо прибавить число 6. 3+0+1+0+2+0+2+1+6=15. 1+5=6.

День пройдет под эгидой Шестерки. Это творческий покровитель, который делает нас более чувственными. Данное число подталкивает нас сегодня к тому, чтобы решать проблемы, опираясь на интуицию. День сложный, особенно для общения, поэтому нужно на время стать интровертами. Люди могут быть токсичными и неприятными в общении, а также неуступчивыми, поэтому уединение и самостоятельность будут максимально полезными. У этого числа ярко выраженная женская энергия, поэтому главным символом дня становится зеркало Венеры.





События 30 октября из прошлого

30 октября 1697 года — был подписан мирный договор между Францией и Священной Римской империей. Перестаньте воевать с кем-то — просто признайте вину или забудьте про обиды и живите дальше. Шестерка сегодня не хочет разногласий.

30 октября 1937 года астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние около 780 000 километров. Шестерка сегодня может намекнуть нам об опасности, про которую нельзя забывать.

30 октября 1954 года — в Бермудском треугольнике исчез самолёт 42 людьми на борту. Сегодня могут происходить необъяснимые вещи. Даже не пытайтесь искать ответы на сложные вопросы.

30 октября 1961 года — день взрыва самой мощной бомбы в истории человечества. Это день, когда люди совершают ошибки, но даже не задумываются об их последствиях. Шестерка может подстегнуть нас к таким поступкам.

Советы нумерологов на эту субботу

Не бойтесь относиться ко всему происходящему вокруг вас проще. Проблемы этого дня достаточно быстро себя исчерпают.

Сегодня не должно быть никакого потворства пессимизму. Все плохие мысли лучше выбрасывать из головы как можно скорее. Самыми удачливыми людьми будут те, у кого стакан всегда наполовину полон.

Не стоит упорствовать, совершая добрые поступки, особенно если от окружающих не последует восторженного отклика.

Помните о том, что совершенных людей не существует. Даже самые близкие люди сегодня могут чем-то вас обидеть или расстроить.

Не вздумайте идти ва-банк. Оставляйте время, силы и деньги на будущее. Не отдавайте всё сразу. Расходуйте ресурсы осторожнее.

Талисманы удачи на 30 октября

Птичье перо. Птичье перо — символ легкости. Обязательно возьмите его с собой на работу или в дальнюю дорогу. Оно поможет перестать воспринимать все плохое слишком близко к сердцу. Если у вас нет птичьего пера, подойдет даже его изображение.

Тигровый глаз. Данный минерал-талисман помогает принимать мудрые решения и делает психику человека стойкой к внешнему воздействию. С таким камнем вы будете более сильными ментально.