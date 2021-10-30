От 1930-х до 2020-го: самые яркие звездные образы на Хэллоуин за всю историю

Вадим Карасев

Хэллоуин — праздник с большой историей, уходящий своими корнями к традициям древних кельтов. И если в дохристианскую эпоху в канун Дня Всех Святых было принято приносить в жертву животных и одеваться в их шкуры, то за последние несколько веков праздник стал куда менее кровожадным. Теперь злых духов не отпугивают, а скорее задабривают, наряжаясь в забавные костюмы и оставляя для них сладкие угощения. Перевоплощаться в Хэллоуин в ведьм, привидений и другую нечисть, а также в персонажей культовых фильмов или книг уже давно стало традицией. В преддверии "самого страшного дня в году" Spletnik вспоминает, как звезды разных эпох, начиная от Вероники Лейн и Элвиса Пресли и заканчивая кумирами зумеров сестрами Хадид и Кардашьян, наряжались на этот праздник. Да, их костюмы совсем не похожи, но кое-что их все же объединяет: как в 1930-х, так и в 2010-х знаменитости точно знали, как правильно веселиться!

Современные западные звезды начинают готовиться к Хэллоуину чуть ли не за полгода до самого праздника и не скупятся тратить на это большие суммы. Чтобы сделать свой образ по-настоящему запоминающимся, они нередко обращаются к профессионалам и даже используют пластический грим. Особенно в этом преуспела "королева Хэллоуина" Хайди Клум, каждый праздничный образ которой не похож на предыдущий. Как раз по этой причине она встречается в нашей сегодняшней подборке сразу несколько раз.

Придумайте что-то по-настоящему крутое или оставайтесь дома. Все, что я готовлю для Хэллоуина, не из обычного магазина, а изготовлено на заказ,

— такого принципа Хайди придерживается во время традиционной подготовки к Хэллоуину.

Американские звезды предыдущих эпох не так тщательно подходили к созданию своих праздничных образов на Хэллоуин и иногда могли ограничиться только смешным париком или яркой маской, однако выглядело это все равно очень колоритно. Свои костюмы и грим они часто делали сами — без помощи профессиональных стилистов и визажистов, — отчего сейчас наблюдать за их перевоплощениями даже интереснее.

Что ж, любуемся праздничными образами знаменитостей из разных десятилетий прошлого и нашего веков и выбираем своих фаворитов в комментариях!





Джоан Кроуфорд с мужем Франшо Тоуном, 1932 год





Рита Хейворт в образе гадалки, 1935 год





Вероника Лейк в образе ведьмы, 1942 год





Вероника и Гэри Купер, 1945 год





Мики Харгитей и Джейн Мэнсфилд в образах Тарзана и Джейн, 1956 год





Элвис Пресли и Джоан Брэдшоу, 1957 год





Ленни Барен и Криста Хелм в образах гламурных панков, 1975 год





Брук Шилдс в образе Чарли Чаплина, 1981 год









Твигги в образе Мортиши Аддамс из фильма "Семейка Аддамс", 1984 год





Шер в образе Клеопатры, 1988 год





Наоми Кэмпбелл в образе танцовщицы из салуна, 1996 год





Синди Кроуфорд в образе Мэрилин Монро, 1996 год





Нелли Хупер и Кейт Мосс в образе волшебников, 1997 год





Деми Мур в образе Гомеса Аддамса из фильма "Семейка Аддамс", 1997 год





Бетт Мидлер в образе медсестры, 1998 год









Хлоя Севиньи в образе вампирши, 2000 год





Каролина Куркова в образе светской львицы из 1920-х, 2002 год





Хайди Клум в образе футуристической женщины-воина, 2003 год





Энн Хэтэуэй в образе Нефертити, 2004 год





Блейк Лайвли и Марта Стюарт в образах Клеопатры и горгоны Медузы, 2008 год





Хайди Клум в образе инопланетного робота-трансформера, 2010 год





Ким Кардашьян в образе Женщины-кошки и Канье Уэст в образе Бэтмена, 2012 год





Хайди Клум в образе старушки, 2013 год





Рианна с подругами в образах черепашек-ниндзя, 2014 год





Эмили Ратажковски в образе Мардж Симпсон из мультсериала "Симпсоны", 2015 год





Хайди Клум в образе Джессики Рэббит, 2015 год





Кэти Перри в образе Хиллари Клинтон, 2016 год





Леди Гага в образе Эдварда Руки-Ножницы, 2017 год





Том Каулитц и Хайди Клум в образах Шрека и Фионы из фильма "Шрек", 2018 год





The Weeknd и Белла Хадид в образах Битлджуса и Лидии из мультсериала "Битлджус", 2018 год





Джо Джонас и Софи Тернер в образах Гомеса и Мортиши Аддамс из фильма "Семейка Аддамс", 2018 год





Дэвид Бартка и Нил Патрик Харрис в образах сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен, 2019 год





Джиджи (в образе Джима Кэрри из фильма "Маска") и Белла Хадид (в образе Женщины-кошки), 2019 год





Том Каулитц и Хайди Клум в образах космонавта и инопланетянки, 2019 год





Лил Нас в образе Ники Минаж, 2020 год





The Weeknd в образе Эдди Мерфи из "Чокнутого профессора", 2020 год





Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми в образах пауков, 2020 годЯна Марковская