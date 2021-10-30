От 1930-х до 2020-го: самые яркие звездные образы на Хэллоуин за всю историю
Хэллоуин — праздник с большой историей, уходящий своими корнями к традициям древних кельтов. И если в дохристианскую эпоху в канун Дня Всех Святых было принято приносить в жертву животных и одеваться в их шкуры, то за последние несколько веков праздник стал куда менее кровожадным. Теперь злых духов не отпугивают, а скорее задабривают, наряжаясь в забавные костюмы и оставляя для них сладкие угощения. Перевоплощаться в Хэллоуин в ведьм, привидений и другую нечисть, а также в персонажей культовых фильмов или книг уже давно стало традицией. В преддверии "самого страшного дня в году" Spletnik вспоминает, как звезды разных эпох, начиная от Вероники Лейн и Элвиса Пресли и заканчивая кумирами зумеров сестрами Хадид и Кардашьян, наряжались на этот праздник. Да, их костюмы совсем не похожи, но кое-что их все же объединяет: как в 1930-х, так и в 2010-х знаменитости точно знали, как правильно веселиться!
Современные западные звезды начинают готовиться к Хэллоуину чуть ли не за полгода до самого праздника и не скупятся тратить на это большие суммы. Чтобы сделать свой образ по-настоящему запоминающимся, они нередко обращаются к профессионалам и даже используют пластический грим. Особенно в этом преуспела "королева Хэллоуина" Хайди Клум, каждый праздничный образ которой не похож на предыдущий. Как раз по этой причине она встречается в нашей сегодняшней подборке сразу несколько раз.
Придумайте что-то по-настоящему крутое или оставайтесь дома. Все, что я готовлю для Хэллоуина, не из обычного магазина, а изготовлено на заказ,
— такого принципа Хайди придерживается во время традиционной подготовки к Хэллоуину.
Американские звезды предыдущих эпох не так тщательно подходили к созданию своих праздничных образов на Хэллоуин и иногда могли ограничиться только смешным париком или яркой маской, однако выглядело это все равно очень колоритно. Свои костюмы и грим они часто делали сами — без помощи профессиональных стилистов и визажистов, — отчего сейчас наблюдать за их перевоплощениями даже интереснее.
Что ж, любуемся праздничными образами знаменитостей из разных десятилетий прошлого и нашего веков и выбираем своих фаворитов в комментариях!