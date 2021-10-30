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"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в четырех регионах

"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в четырех регионах

"Почта России" намерена в течение трех лет доставлять посылки с помощью дронов. Эксперимент распространится на четыре региона, а по его итогам будут приниматься решения о будущем такого способа доставки.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, по просьбе "Почты" Минтранс согласовал экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере беспилотных авиационных систем в четырех регионах. Это Чукотка, Камчатка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Вопрос согласовали при участии первого вице-премьера Андрея Белоусова. Минэкономразвития намерено доработать проект программы и направить соответствующие предложения в федеральные и региональные органы власти.

В "Почте России" ожидают, что новый вид транспортного сервиса дополнит существующую схему доставки почты и грузов. В первую очередь он призван решить проблему обслуживания удаленных и труднодоступных территорий, повысив скорость доставки.

В настоящий момент доставка при помощи беспилотников ограничена максимальной взлетной массой в 30 кг. Экспериментальный правовой режим снимет этот лимит и позволит обойти ряд федеральных правил и положений Воздушного кодекса. Владельцу воздушного судна придется обязательно страховать возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу на сумму от 1 млн рублей на каждый беспилотник.

Как сообщал Ruposters, ранее тестирование дронов-доставщиков началось в компании Wildberries.

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По материалам: uposters.ru

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