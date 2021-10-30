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Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин

Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин

В Сети появились первые кадры со съемок порноремейка "Игры в кальмара", сюжет которого будет повторять задумку оригинального сериала, сообщает Life.

В порноверсии "Игры в кальмара" также можно будет увидеть охранников в зловещих масках и людей в зеленых костюмах с порядковыми номерами, однако испытания в картине будут совсем другие.

Снятый крупной тайваньской порностудией Royal Asian Studio фильм выйдет в самый последний день октября — сейчас съемки уже закончены.

Несколько дней назад актрисы порнопародии на "Игру в кальмара" опубликовали в инстаграме фото из-за кулис.

Как писал NEWSTES, ранее японец заработал почти $100 тысяч, "разблюривая" порно с помощью нейросети.

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По материалам: uposters.ru

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