Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин

Вадим Карасев

В Сети появились первые кадры со съемок порноремейка "Игры в кальмара", сюжет которого будет повторять задумку оригинального сериала, сообщает Life.

В порноверсии "Игры в кальмара" также можно будет увидеть охранников в зловещих масках и людей в зеленых костюмах с порядковыми номерами, однако испытания в картине будут совсем другие.



Снятый крупной тайваньской порностудией Royal Asian Studio фильм выйдет в самый последний день октября — сейчас съемки уже закончены.

Несколько дней назад актрисы порнопародии на "Игру в кальмара" опубликовали в инстаграме фото из-за кулис.

Как писал NEWSTES, ранее японец заработал почти $100 тысяч, "разблюривая" порно с помощью нейросети.