Регулярный Российский флот отмечает 325 летие

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

30 октября 1696 года Боярская Дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть …». Этот документ стал первым законом о флоте и официальной датой его основания.

К моменту принятия первого закона о флоте, в России уже был свой небольшой, но вполне боеспособный флот. Так, первым регулярным формированием отечественного Военно-Морского Флота стал Азовский флот.

С ноября 1665 по май 1699 года в Воронеже, Козлове и других городах, расположенных по берегам рек, впадающих в Азовское море, были построены 36-пушечные корабли «Апостол Петр» и «Апостол Павел», четыре брандера, 23 галеры, 1300 стругов, морских лодок и плотов.

С выходом российских войск к Балтике в 1703 году началось интенсивное строительство Балтийского флота. Уже в октябре 1704 года его первые корабли вошли в Неву.

День 30 октября в истории

С ноября 1722 года действовала Каспийская флотилия, а с мая 1783 года флот на Черном море. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались, как правило, на временной основе.

Создание флота должно было помочь в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции России — тогда главного препятствия для экономического и социального развития русского государства.

Благодаря Петру Великому Россия вошла в число сильнейших морских держав.

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