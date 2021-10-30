Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Регулярный Российский флот отмечает 325 летие

Регулярный Российский флот отмечает 325 летие

01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



30 октября 1696 года Боярская Дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть …». Этот документ стал первым законом о флоте и официальной датой его основания.

К моменту принятия первого закона о флоте, в России уже был свой небольшой, но вполне боеспособный флот. Так, первым регулярным формированием отечественного Военно-Морского Флота стал Азовский флот.

С ноября 1665 по май 1699 года в Воронеже, Козлове и других городах, расположенных по берегам рек, впадающих в Азовское море, были построены 36-пушечные корабли «Апостол Петр» и «Апостол Павел», четыре брандера, 23 галеры, 1300 стругов, морских лодок и плотов.

С выходом российских войск к Балтике в 1703 году началось интенсивное строительство Балтийского флота. Уже в октябре 1704 года его первые корабли вошли в Неву.

День 30 октября в истории


С ноября 1722 года действовала Каспийская флотилия, а с мая 1783 года флот на Черном море. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались, как правило, на временной основе.

Создание флота должно было помочь в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции России — тогда главного препятствия для экономического и социального развития русского государства.

Благодаря Петру Великому Россия вошла в число сильнейших морских держав.



#история


869
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей профессии
Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению с августом
В Москве темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 4-5 раз по сравнению
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Слова, которые мешают жить счастливо
Слова, которые мешают жить счастливо
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2021 года
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой
"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил
Google презентовал Android для ноутбуков
Google презентовал Android для ноутбуков
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на ноябрь 2021 года от Анжелы Перл
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках
"Пожалуйста, оставьте нас в покое": Алек Болдуин дал первое
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 1 ноября 2021 года
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на

Топ на сегодня

"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе
"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
Битва платьев: Ким Кардашьян против Бретмана Рока
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
Хэллоуин 31 октября 2021 года
Хэллоуин 31 октября 2021 года

Еще по теме

Пётр I приказал «морским судам быть»
На Балтийском флоте празднуют День моряка-надводника и образование ВМФ России
В России отмечают День основания ВМФ
Надводные корабли Балтийского флота с начала года провели в море свыше полутора тысяч суток