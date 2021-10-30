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Самайн 31 октября 2021 года: обряды и ритуалы

Самайн 31 октября 2021 года: обряды и ритуалы

Одним из самых мистических и загадочных праздников Колеса Года остается Самайн. В ночь его празднования проводят кельтские обряды и ритуалы, чтобы защититься от любого зла и привлечь в жизнь процветание на весь год.


Самайн — еще одно название более известного нам Хэллоуина. Ежегодно его отмечают с 31 октября на 1 ноября, и в этот день проводят множество ритуалов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отметить праздник с близкими, чтобы укрепить родственные связи, а также провести обряды, направленные на защиту и привлечение удачи.

Обряд на благополучие

В день праздника принято угощать близких и друзей чем-то вкусным, обмениваться подарками и добрыми пожеланиями. Устроив обед в кругу дорогих сердцу людей, можно запросто привлечь в жизнь благополучие. Еда может быть любой: главное учесть предпочтения приглашенных и приготовить угощения с любовью. Их также можно заговорить на мир и лад в семье. Помешивая еду, приговаривают: «Всех привечаю, от души угощаю. Как я с любовью готовлю, так и ко мне любовь вернется, приумножится, счастьем обернется».

Ритуал на защиту от зла в Самайн

Уберечь себя и близких от любого зла поможет окуривание травами. Проходя по дому с пучком тлеющей травы, приговаривают: «Изо всех углов зло выкуриваю, благополучие в доме сохраняю, бедам вход закрываю». После этого новым веником выметают весь мусор, уделяя внимание самым дальним уголкам. После уборки сор выносят из дома незамедлительно. А веник очищают, поставив его в воду с солью.


Ритуал защиты от негатива

Встречали Самайн в чистых домах, предварительно убравшись в них и выбросив весь хлам. В день праздника по всем помещениям ходили со свечой, чтобы избавиться от негатива, и приговаривали: «Пламенем ярким дом свой освещаю, от зла его защищаю». После этого обряда все помещения проветривают, впуская чистый воздух.

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По материалам: dailyhoro.ru

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