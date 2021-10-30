Семьи погибших силовиков получат компенсации
Тема: Постановления правительства
03:07 Автор: Мария Соколова
Правительство утвердило порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации родственникам погибших и умерших сотрудников силовых органов. Такое постановление вступает в силу 30 октября.
Документ направлен на реализацию федерального закона «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти».
Согласно постановлению, ежемесячную компенсацию будут получать супруги погибших на службе или умерших силовиков, не вступившие в повторный брак, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 для мужчин или являющиеся инвалидами.
Законы, вступающие в силу с 30 октября
Также выплата полагается родителям и несовершеннолетним детям погибших сотрудников силовых органов. Компенсацию будут получать дети-инвалиды и студенты очных форм обучения до 23 лет, а также люди, находившиеся ранее на иждивении у погибшего или умершего сотрудника, уволенного со службы в учреждениях и органах.
Установлено, что ежемесячная денежная компенсация назначается по последнему месту прохождения службы сотрудника.
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