Семьи погибших силовиков получат компенсации

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Мария Соколова

Правительство​ утвердило порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации родственникам погибших и умерших сотрудников силовых органов. Такое постановление вступает в силу 30 октября.

Документ направлен на реализацию федерального закона «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти». ​

Согласно постановлению, ежемесячную компенсацию будут получать ​ супруги погибших на службе или умерших силовиков, не вступившие в повторный брак, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 для мужчин или являющиеся инвалидами.

Законы, вступающие в силу с 30 октября

Также выплата полагается родителям и несовершеннолетним детям погибших сотрудников силовых органов. Компенсацию будут получать дети-инвалиды и студенты очных форм обучения до 23 лет, а также люди, находившиеся ранее на иждивении у погибшего или умершего сотрудника, уволенного со службы в учреждениях и органах.

Установлено, что ежемесячная денежная компенсация назначается по последнему месту прохождения службы сотрудника.

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