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Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19

Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе выросли показатели смертности детей с COVID-19. Особенно тяжело болеют те, кто имеет сопутствующие хронические заболевания.

"Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело", — отметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

До этого заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в столице заражаются коронавирусной инфекцией около тысячи детей. По ее словам, 20–30 из них попадают в больницы, а с начала пандемии выздоровело от заболевания около 200 тысяч.

В столице уже проводят испытание вакцины от COVID-19 "Спутник V" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. По результатам исследования препарат "показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности": показатели превзошли таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой-второй фазы.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают во флагманских офисах "Мои документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

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По материалам: uposters.ru

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