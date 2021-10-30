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Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021 года

Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021 года

Метеорологи предвещают появление очень мощной магнитной бури в период с 30 октября по 2 ноября. Эксперты рассказали, чем это чревато для нас с вами и поделились советами на этот непростой период.


В первую очередь хотелось бы отметить, что в эти четыре дня наиболее осторожными стоит быть метеозависимым людям. Если магнитные бури приносят вам много проблем с самочувствием. Обязательно ознакомьтесь с шестью способами того, как чувствовать себя лучше в подобные периоды.

Повышенная активность Солнца

На данный момент наша звезда очень активна. Текущий период активности астрономы называют самым мощным за последние несколько лет. 28 октября на Солнце произошла сильнейшая вспышка, направленная прямо на нашу планету. Это породило интенсивные солнечные ветры — потоки заряженных частиц, которые достигли Земли 30 октября. Эти потоки не будут ослабевать ориентировочно до 2 ноября.

Эксперты дают не самые радужные прогнозы. Причина в том, что сила бури достигнет третьего уровня из пяти возможных. Это значит, что недомогание, головные боли и усталость могут настигнуть даже тех, кто не относится к метеозависимым людям. Последним же придется быть предельно осторожными. Не стоит переутомляться, подвергать себя стрессу.

Также из-за такого мощного потока заряженных частиц, которые будут бомбардировать Землю, могут начаться сбои в работе электроники. Скорее всего, начнет прерываться радиосвязь, пропадать или плохо работать спутниковая навигация.


Единственный плюс магнитной бури

Несмотря на то, что нас ждет опасный период, будет и нечто хорошее. Из-за активности Солнца на небе в северных широтах появляется полярное сияние, именуемое также северным. Это очень красивое зрелище которое могут наблюдать только жители северных городов.

Из-за силы потоков заряженных частиц полярное сияние может в эти дни «дотянуться» до средних широт России. Есть вероятность того, что сияние смогут увидеть жители Смоленской, Челябинской, Курганской, Калужской, Московской, Рязанской, Нижегородской областей, а также жители Мордовии, Чувашии, Татарстана, Башкирии. Будем надеяться на чистое небо и хорошую погоду.

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По материалам: dailyhoro.ru

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