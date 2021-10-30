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Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией

Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией

Цена по новому контракту между Молдавией и "Газпромом" может составить $500-600 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Собеседник агентства пояснил, что в связи с текущей ситуацией на газовом рынке изменилась система расчета стоимости, в результате чего итоговая цена для Кишинева вырастает в 2 раза по сравнению со старой формулой. Кроме того, молдавская стороны согласилась погасить исторический долг, превышающий $700 млн. Это было обязательным условием России для подписания нового долгосрочного контракта.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в случае провала переговоров с "Газпромом" страна будет вынуждена потратить на поставки газа около €800 млн всего за несколько месяцев. При этом она выразила надежду на поддержку со стороны Евросоюза в этом вопросе, который в свою очередь выделил Кишиневу €60 млн на покрытие экстренных расходов в сфере энергетики, но при этом отказался помогать республике с закупками российского газа.

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По материалам: uposters.ru

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