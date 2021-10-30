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Страны G20 планируют подготовить меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

Страны G20 планируют подготовить меры по укреплению глобальной системы здравоохранения

19:24  Автор: Виктория Карташева


Источник: Минфин



Министры здравоохранения и финансов стран G20 («Группы двадцати») договорились о создании рабочей группы профильных министерств по подготовке в 2022 году предложений по укреплению глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

Ранее представитель Президента России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявляла, что лидеры стран G20 на саммите в Риме могут принять решение о целевых показателях по вакцинации от коронавируса, включая доступ населения к вакцинам. Саммит проходит 30 и 31 октября под итальянским председательством.

Путин призвал ускорить взаимное признание странами вакцинных сертификатов


В сообщении на сайте министерства также отмечается, что G20 планирует принять меры для достижения глобальных целей по вакцинации на уровне не менее 40 процентов населения во всех странах к концу 2021 года и 70 процентов — к середине 2022 года, как было рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

На данный момент вакцинировано только 36 процентов населения мира, в странах Африки этот показатель составляет не более шести процентов.

«Чтобы скорее победить вирус, важна масштабная вакцинация. Для этого необходимо на недискриминационной основе обеспечить доступ к вакцинам, финансирование их производств, а также быстрое рассмотрение вопроса о признании вакцин», — отметил глава российского Минфина Антон Силуанов.


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Он также подчеркнул, что Россия помогает другим странам в борьбе с коронавирусом как на двусторонней, так и на многосторонней основе: поставляет вакцины, средства индивидуальной защиты, лекарства и медикаменты.

Ранее Президент России Владимир Путин призвал ускорить взаимное признание странами национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Российский лидер подчеркнул, несмотря на решения Группы двадцати, не у всех нуждающихся стран есть доступ к вакцинам и другим жизненно важным ресурсам.



#здравоохранение #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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