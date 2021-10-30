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Телеведущий Пэдди МакГиннесс рассказал, как отрывался с принцем Гарри незадолго до его знакомства с Меган Маркл

Телеведущий Пэдди МакГиннесс рассказал, как отрывался с принцем Гарри незадолго до его знакомства с Меган Маркл

Известный британский телеведущий и комик Пэдди МакГиннесс недавно выпустил свою автобиографию под названием My Lifey, As Seen By The Sun. В книге он рассказал, как однажды весело провел время вместе с принцем Гарри в одном из лондонских клубов. Это произошло в 2016 году, всего за несколько недель до того, как внук Елизаветы II встретил свою будущую супругу Меган Маркл.

Пэдди рассказал, что они с Гарри сначала просто вместе танцевали, а затем Гарри стал снимать с него рубашку.

Будет преуменьшением сказать, что мы танцевали слишком близко: наши груди соприкасались. Затем он начал снимать с меня рубашку. В итоге я танцевал топлес с принцем Гарри с бутылкой пива в каждой руке,

— вспоминает он в книге.


По его словам, затем Гарри купил алкогольный коктейль и продолжил танцевать.

После окончания танцев под аплодисменты присутствующих мы обнялись, и он чмокнул меня в губы,

— делится МакГиннесс.

После этого Гарри покинул клуб и был провозглашен присутствующими "легендой", отметил Пэдди.

Он добавил, что на следующий день Гарри отправил сообщение их общему другу — комику Джеку Уайтхоллу, в котором написал, что отлично провел ночь, и спросил, не болит ли голова у Пэдди.


Пэдди МакГиннесс

Буквально через месяц принц Гарри познакомился с Меган Маркл, и его жизнь кардинально изменилась. Он остепенился, оставив в прошлом скандальные вечеринки и статус любителя тусовок, и стал примерным семьянином — мужем и отцом двоих детей. Алкоголем он тоже перестал увлекаться — Меган привила ему любовь к правильному питанию и йоге, страстной поклонницей которой она является.


Принц Гарри и Меган Маркл
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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