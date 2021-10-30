Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay

Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay

Турецкий перспективный основной боевой танк Altay получит южнокорейский двигатель Doosan DV27K вместо украинского 6ТД-3, сообщает "Российская газета".

Изначально танк планировалось оборудовать силовой установкой мощностью 1500 л. с. собственной разработки, но этот сценарий провалился. Затем для машины закупили немецкие дизели MT 883 Ka 501 с трансмиссией Renk, их установили на первые опытные образцы, после чего германская сторона отказалась от сотрудничества.

Тогда харьковский завод имени Малышева предложил свой 6ТД-3 с заявленной мощностью 1500 л. с. Однако по прошествии времени предприятие так и не выпустило ни одного такого агрегата, создан был только его макет. В связи с этим турецкая сторона предпочла заключить контракт с южнокорейским производителем на поставки Doosan Infracore DV27K.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в Лос-Анджелесе
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе

Топ на сегодня

"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста потребления газа в мире
"Газпром" в текущем году покроет около трети прироста
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с аукциона
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях народов нашей страны
На уроке «Большая семья – Россия!» школьники узнали о ценностях

Еще по теме

Турция подписала контракт на серийное производство танков Altay
Украина за 7 лет не смогла построить единственный танк "Оплот" для США
Украина не смогла продать в США единственный танк «Оплот»
Огромный взрыв уничтожил турецкий танк «Леопард» в сирийском Африне (ВИДЕО)