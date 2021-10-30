Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay

Вадим Карасев

Турецкий перспективный основной боевой танк Altay получит южнокорейский двигатель Doosan DV27K вместо украинского 6ТД-3, сообщает "Российская газета".



Изначально танк планировалось оборудовать силовой установкой мощностью 1500 л. с. собственной разработки, но этот сценарий провалился. Затем для машины закупили немецкие дизели MT 883 Ka 501 с трансмиссией Renk, их установили на первые опытные образцы, после чего германская сторона отказалась от сотрудничества.



Тогда харьковский завод имени Малышева предложил свой 6ТД-3 с заявленной мощностью 1500 л. с. Однако по прошествии времени предприятие так и не выпустило ни одного такого агрегата, создан был только его макет. В связи с этим турецкая сторона предпочла заключить контракт с южнокорейским производителем на поставки Doosan Infracore DV27K.