Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа

Вадим Карасев

На Украине планируют спасти Европу от морозов, доставив в регион больше дров, — об этом рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он считает, что таким образом страна сможет усилить свои позиции.

В интервью украинским СМИ эксперт заверил: в Брюсселе уже рассматривают дрова в качестве энергоносителя, учитывая плачевную ситуацию с ценами на газ. Вскоре Киев может снять запрет на вывоз древесины в промышленных масштабах, тем более что этого требует Еврокомиссия для перечисления транша в 600 млн евро.

Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток — 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд.

В этих условиях позиции Украины только усилятся, добавил Чаленко, хотя придется пожертвовать позициями собственной деревообрабатывающей промышленности, которая только недавно начала восстанавливаться.

Как сообщал Ruposters, сами украинцы тоже столкнулись с серьезными энергетическими проблемами. Помимо общемировых проблем с газом, уже остановились 24 энергоблока теплоэлектростанций. Официальный Киев был вынужден отменить запрет на импорт электроэнергии из "страны-агрессора". Также в стране жалуются на отказ России поставлять уголь.