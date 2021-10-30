Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Рабочий график 29-летней Селены Гомес сейчас очень плотный. Не так давно выяснилось, что сериал "Убийства в одном здании", в котором она играет главную роль, продлили на второй сезон, так что звезда активно участвует в его продвижении.

Вчера она посетила студию NeueHouse в Лос-Анджелесе, где у нее было запланировано несколько встреч. На публике Гомес появилась в вязаном бордовом платье с длинными рукавами и глубоким декольте и в черных сабо на каблуках. Недавно звезда постриглась и сделала каре. Ее волосы были распущены и уложены легкими волнами.









После деловой встречи Селена с удовольствием пообщалась с поклонниками, которые ждали ее на выходе. В присутствии своих охранников она раздала фанатам автографы и сфотографировалась с ними.

В последнее время предметом бурных обсуждений стала личная жизнь Гомес. Сейчас ее подозревают в романе с 40-летним Крисом Эвансом. Прямых доказательств их романтической связи нет, но пользователи сети продолжают искать улики.

Впрочем, Гомес давно признавалась, что Эванс ей симпатичен. В 2015 году в эфире одного из шоу она сказала, что ее голливудским "крашем" был Крис.

Разве он не симпатичный? По-моему, очень даже!

— отметила она.









Мариана Панкина