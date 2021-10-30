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Умер диктор Игорь Кириллов. Он вел программу "Время" более 20 лет

Умер диктор Игорь Кириллов. Он вел программу "Время" более 20 лет

Печальными новостями этим утром поделился "Первый канал" — сегодня не стало легендарного диктора Игоря Кириллова. Ему было 89 лет.

Помощник телеведущего сообщил изданию РБК, что Кириллов "не болел никакой короной":

Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было.

Более 20 лет Игорь Кириллов был диктором программы "Время", а также в разное время он вел программы "Новости" и "Голубой огонек". До 2006 года он был диктором трансляций Парада Победы.

Первым новостью с читателями Spletnik поделился блогер braun6899.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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