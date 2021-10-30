Устойчивость энергорынка зависит и от действий потребителей, заявил Путин

16:51 Автор: Виктория Карташева

Источник: Kremlin.ru

Устойчивость энергетического рынка зависит не только от ответственного поведения поставщиков, но и потребителей ресурсов — на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран G20 («Группы двадцати»), сообщается на сайте Кремля.

По его словам, наряду с пандемией кризисные явления на региональных рынках ещё раз показали, насколько критичная для мира стабильная и уверенная работа энергосектора. Снабжать людей доступной энергией крайне важно, считает российский лидер.





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«Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что залог устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, а также повышение уровня жизни и благосостояния населения — это равное сотрудничество всех стран и народов. В этом и состоит ключевая задача «Группы двадцати» как форума ведущих мировых экономик, заявил Президент России.

Ранее Владимир Путин лидеров «двадцатки» ускорить взаимное признание странами вакцинных сертификатов.

#энергетика #международные отношения

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