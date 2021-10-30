Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Устойчивость энергорынка зависит и от действий потребителей, заявил Путин

Устойчивость энергорынка зависит и от действий потребителей, заявил Путин

Устойчивость энергорынка зависит и от действий потребителей, заявил Путин

16:51  Автор: Виктория Карташева


Источник: Kremlin.ru



Устойчивость энергетического рынка зависит не только от ответственного поведения поставщиков, но и потребителей ресурсов — на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран G20 («Группы двадцати»), сообщается на сайте Кремля.

По его словам, наряду с пандемией кризисные явления на региональных рынках ещё раз показали, насколько критичная для мира стабильная и уверенная работа энергосектора. Снабжать людей доступной энергией крайне важно, считает российский лидер.


Читайте также:

• Члены G20 на саммите могут утвердить планы по глобальной вакцинации • Экономику России адаптируют к глобальному энергопереходу • Матвиенко: Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу

«Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что залог устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, а также повышение уровня жизни и благосостояния населения — это равное сотрудничество всех стран и народов. В этом и состоит ключевая задача «Группы двадцати» как форума ведущих мировых экономик, заявил Президент России.

Ранее Владимир Путин лидеров «двадцатки» ускорить взаимное признание странами вакцинных сертификатов. 



#энергетика #международные отношения

Ещё материалы: Владимир Путин


183
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую яму”
Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую
FT: союзники США выступили за принцип упреждающего ядерного удара по России
FT: союзники США выступили за принцип упреждающего ядерного удара по
Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021 года
Солнце бушует: сильные магнитные бури с 30 октября по 2 ноября 2021
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 октября 2021 года
Европарламент засудит Еврокомиссию
Европарламент засудит Еврокомиссию
Лунный день сегодня 30 октября 2021 года
Лунный день сегодня 30 октября 2021 года
ЦБ предупредил о распространении нового типа "игровых" финансовых пирамид
ЦБ предупредил о распространении нового типа "игровых"
Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте
Минцифры займется поиском мошенников в приложениях и почте
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Модная битва: Наталья Давыдова против Каролин Даур
Модная битва: Наталья Давыдова против Каролин Даур
Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19
Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19
Самайн 31 октября 2021 года: обряды и ритуалы
Самайн 31 октября 2021 года: обряды и ритуалы

Топ на сегодня

Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
Депутат Разворотнева встретилась с активистами проекта #МыВместе
"Нарушение кровоснабжения мозга": врач поставил диагноз Волочковой
"Нарушение кровоснабжения мозга": врач поставил диагноз
Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Мировые суды хотят оснастить средствами видео-конференц-связи
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в домашнем насилии, он признал вину: подробности
Экс-бойфренду Джиджи Хадид Зейну Малику предъявлено обвинение в

Еще по теме

Трамп сожалеет, что на саммите G7 не было Путина
Президенты РФ и Вьетнама сделают совместное заявление по безопасности на саммите АТЭС
Путин похвастался рекордными поставками газа в Европу
Путин выразил надежду на встречу с главой КНР на саммите G20