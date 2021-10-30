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В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм

В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм

Более десяти тысяч детских книг и журналов из архива Кембриджского университета проверят на "вредный контент". Под ним подразумевается упоминание рабства, расизма, колониализма и других социальных явлений, "не соответствующих нынешним стандартам", сообщает Daily Mail.

Все издания, где выявят неподобающее содержание, получат специальные отметки. В перечень для проверки попал "Маленький дом в прерии" Лоры Инглз-Уайлдер, "Книга джунглей" Редьярда Киплинга, "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса, "Матильда" Роальда Даля и другие. Также в черный список могут отправить произведения, содержащие пропаганду домашнего насилия и выставление сексуальных меньшинств в дурном свете.

Пока что не уточняется, будет ли изъята из библиотек помеченная литература. По мнению экспертов, судя по предыдущим аналогичным случаям, этого нельзя исключать.

Ранее Ruposters писал, что британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме.

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По материалам: uposters.ru

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