В МИД РФ сообщили о дискриминации привитых российской вакциной дипломатов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:19 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

В ряде стран наблюдается дискриминация дипломатов из России, привитых отечественной вакциной. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передаёт РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что иностранные дипломаты в России, привитые не зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса не смогли получить QR-коды, несмотря на обращение в МИД. Аналогичные проблемы возникли и у российских дипломатов.

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Комментируя эту ситуацию, в МИД РФ подчеркнули, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить коды, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами. Каждый случай в ведомстве рассматривается отдельно, вопрос прорабатывается.

«В этой связи хотели бы также отметить, что в некоторых зарубежных странах власти государств пребывания вводят порядок передвижения на период карантина, который не только затрудняет работу российских загранучреждений, но и ставит сотрудников наших представительств в заведомо неравное положение», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что такие действия можно трактовать как дискриминацию дипломатов и членов их семей.

В представительстве Евросоюза в Москве в свою очередь выразили надежду на решение этой ситуации. В дипмиссии напомнили, что Венская Конвенция о дипломатических сношениях, в том числе, предусматривает, что государство должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства.





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Ранее российская делегация приняла решение не ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбург и следила за работой дистанционно из-за «вакцинной дискриминации». По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания Евросоюзом вакцинации «Спутником V».

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров стран G20 («Группы двадцати»), призвал ускорить взаимное признание странами национальных вакцинных сертификатов.

#здоровье #коронавирус #вакцинация #международные отношения

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