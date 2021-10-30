Ветераны-блокадники получат юбилейные выплаты автоматически

Тема: Постановления правительства

01:17 Автор: Марина Третьякова

Защитники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в честь 80-й годовщины открытия Дороги жизни — магистрали на Ладожском озере, по которой снабжался город во время блокады немецко-фашистскими войсками. Правила начисления денег определены в постановлении Правительства, которое вступает в силу 30 октября.

Выплаты получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это касается ветеранов, ныне живущих в России, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплаты назначат и начислят автоматически. Большинству ветеранов деньги предоставит Пенсионный фонд. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплаты по линии своих пенсионных органов.

Если по каким-то причинам в базах чиновников не окажется данных о статусе ветерана, то человек может самостоятельно подать заявку, приложив к ней подтверждающие документы.





Читайте также:

• Законы, вступающие в силу с 30 октября • Путин поручил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

Согласно указу президента, выплату должны начислить в ноябре. Если по каким-то причинам человек не сможет её получить, то доставка перенесётся на декабрь.

Дорога жизни начала действовать 22 ноября 1941 года и пролегала через Ладожское озеро. Эта была единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, которая связывала осаждённый немцами Ленинград с тылом страны. По ней в город доставляли продовольствие и эвакуировали из Ленинграда жителей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

#война #память

765