Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ветераны-блокадники получат юбилейные выплаты автоматически

Ветераны-блокадники получат юбилейные выплаты автоматически

Ветераны-блокадники получат юбилейные выплаты автоматически

Тема: Постановления правительства


01:17  Автор: Марина Третьякова



Защитники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в честь 80-й годовщины открытия Дороги жизни — магистрали на Ладожском озере, по которой снабжался город во время блокады немецко-фашистскими войсками. Правила начисления денег определены в постановлении Правительства, которое вступает в силу 30 октября.

Выплаты получат граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это касается ветеранов, ныне живущих в России, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплаты назначат и начислят автоматически. Большинству ветеранов деньги предоставит Пенсионный фонд. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплаты по линии своих пенсионных органов.

Если по каким-то причинам в базах чиновников не окажется данных о статусе ветерана, то человек может самостоятельно подать заявку, приложив к ней подтверждающие документы.


Читайте также:

• Законы, вступающие в силу с 30 октября • Путин поручил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

Согласно указу президента, выплату должны начислить в ноябре. Если по каким-то причинам человек не сможет её получить, то доставка перенесётся на декабрь.

Дорога жизни начала действовать 22 ноября 1941 года и пролегала через Ладожское озеро. Эта была единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, которая связывала осаждённый немцами Ленинград с тылом страны. По ней в город доставляли продовольствие и эвакуировали из Ленинграда жителей.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#война #память


765
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Часы ангела на ноябрь 2021 года
Часы ангела на ноябрь 2021 года
"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в четырех регионах
"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в Лос-Анджелесе
Уличный стиль знаменитости: Селена Гомес в вязаном бордовом платье в
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм выходит на Хеллоуин
Порнопародию на "Игру в кальмара" сняли на Тайване. Фильм
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Анджелина Джоли на шопинге с детьми в Лондоне: новые фото
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные детские книги на расизм
В Британии проверят "Книгу джунглей" и другие известные
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на вечеринке с Петровым, Милославской и другими
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отпраздновали возвращение из космоса на
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти регион от нехватки газа
Украина планирует увеличить экспорт дров в Европу, чтобы спасти

Топ на сегодня

Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента Казахстана Нурали Алиевым
Телеграм: Анастасия Решетова встречается с внуком первого президента
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с аукциона
Вилла с уникальной картиной Караваджо на потолке будет продана с
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Ирина Шейк и другие на звездной вечеринке в Лондоне
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Кировский школьник получил медаль «За проявленное мужество»
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам Ворлдскиллс, успешно трудоустроены
Большинство выпускников, сдавших демоэкзамен по стандартам

Еще по теме

Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам
Кто получит 75 тысяч рублей в честь юбилея Победы
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа
Ликвидаторы националистического подполья получат единовременные выплаты