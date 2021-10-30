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ВМФ оснастят дронами-камикадзе

ВМФ оснастят дронами-камикадзе

Военно-морской флот России оснастят барражирующими боеприпасами, предназначенными для ударов по наземным и морским объектам противника. Эта новинка окажет поддержку морской пехоте, разведчикам и бойцам спецназа, пишут "Известия".

Сейчас в Минобороны прорабатывается вопрос об оснащении российских судов дронами-камикадзе. Подобные отечественные беспилотники "Куб" и "Ланцет" уже успешно применялись в Сирии.

"Разместить дроны-камикадзе на кораблях можно в сжатые сроки. Новым системам вооружения не требуются специальные ангары, а катапульты для запуска БПЛА могут работать прямо с палубы после минимальных переделок", — отметили представители ведомства.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, барражирующие боеприпасы "могут зависнуть на высоте еще до атаки и ждать, когда заработают огневые точки", а их использование потребует минимальной переделки палуб кораблей.

При выявлении достойной цели они тут же будут пикировать на нее. Большое достоинство такой тактики — моментальное уничтожение огневых точек. Кроме того, у подобных дронов есть видеокамеры, что позволит использовать их для разведки.

Ранее Ruposters писал, что в России создадут новый флот для защиты Севморпути.

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По материалам: uposters.ru

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